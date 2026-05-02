Baloncesto | Primera FEB
65-95 | El Obradoiro no da opción al Cantabria y ya sueña con el regreso a ACB a costa del Leyma
Será equipo de la máxima categoría si gana en casa al Guipuzkoa el próximo viernes o pierde el conjunto naranja este domingo en Mallorca
Diego Epifanio quiere que el Obradoiro sea, cuanto antes, equipo de Liga ACB. El conjunto picheleiro superó con matrícula de honor una nueva final en su carrera hacia la élite en Cantabria (65-95) y deja en sus propias manos la posibilidad de subir en la próxima y última jornada si vence al Guipuzkoa en el Fontes do Sar (viernes, 21.00 horas). Podría certificar su objetivo incluso antes, si el Leyma Coruña no se impone este domingo al Fibwi Palma en Mallorca.
El cuadro compostelano aterrizó en Torrelavega con las ideas claras, pero se le atragantó el inicio. La escuadra cántabra buscó la sorpresa y se adelantó a base de acierto y carácter para alcanzar el ecuador del periodo con un 19-14 a su favor. Fue un espejismo, lo que le costó a los gallegos entrar en calor. Quintela, Munnings y Kravic voltearon el marcador y los locales ya no tuvieron nada que hacer, a rebufo del poderío visitante el resto del encuentro.
Obradoiro certificó el triunfo antes del descanso, tras cerrar el segundo cuarto con un 34-53 general. Cantabria se rehizo mínimamente en el tercero y se llevó el parcial (22-19), pero volvió a claudicar en el definitivo, donde los picheleiros alcanzaron los treinta puntos de renta definitivos. Sergi Quintela, con 13 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y 22 de valoración fue el mejor jugador de la tarde.
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