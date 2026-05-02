El Fabril ejerce de juez del 'play off' en su visita al Real Ávila

El Fabril llega este domingo (12.00 horas) al final del camino en una temporada en la que rozó la perfección para ganarse una plaza de pleno derecho en la Primera RFEF. El filial blanquiazul ejerce de juez y verdugo en la pelea por los puestos de play off en la última jornada. Visita el estadio del Real Ávila, un rival que ya le dio problemas en la primera vuelta y que se juega sus opciones de pelear por una plaza en la tercera categoría del fútbol español.

«No tenemos la presión de conseguir resultados, pero intentamos seguir siendo exigentes», apuntó Manuel Pablo en la última previa de esta temporada. El técnico canario espera contar con algún refuerzo del juvenil para el último compromiso, en el que espera mantener el elevado nivel de exigencia que ha acompañado al equipo durante toda la temporada. Ya no estará Noé, que se queda en dinámica del primer equipo tras el golazo contra el Leganés. «Me enfadé porque con nosotros no tira desde fuera del área, a pesar de que se lo exigimos. Progresa muy rápido y es importante que se sienta participativo», elogió al canterano.

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El Real Ávila marcha sexto, empatado con el Numancia, quinto, a uno de la Gimnástica Segoviana, tercera. También el Coruxo tiene opciones de meterse en la fase de ascenso. El Fabril, con ganas de acabar el curso con los tres puntos, dictará sentencia en este pleito.