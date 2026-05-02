Jornada diversa en el hockey sobre patines de A Coruña: puntos para Marineda y Compañía, pero derrota del Dominicos

No hay quien pare al Marineda Hockey en la OK Plata femenina. El conjunto coruñés arrolló al Alcorcón (2-10) y da un nuevo paso hacia la élite. En la liga masculina, Compañía de María salvó un empate (4-4) en el Palacio de los Deportes ante el Vic y Dominicos perdió en casa frente al Jolaseta (2-3).