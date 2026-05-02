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Jornada diversa en el hockey sobre patines de A Coruña: puntos para Marineda y Compañía, pero derrota del Dominicos

Los jugadores de Compañía celebran un gol contra el Vic con su entrenador, Álex Canosa, al fondo.

Los jugadores de Compañía celebran un gol contra el Vic con su entrenador, Álex Canosa, al fondo. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

No hay quien pare al Marineda Hockey en la OK Plata femenina. El conjunto coruñés arrolló al Alcorcón (2-10) y da un nuevo paso hacia la élite. En la liga masculina, Compañía de María salvó un empate (4-4) en el Palacio de los Deportes ante el Vic y Dominicos perdió en casa frente al Jolaseta (2-3).

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