El Leyma Coruña, a cumplir ante el Fibwi Palma y esperar un milagro en la última jornada

Ganar, esperar y rezar. Esa es la hoja de ruta para el Leyma Básquet Coruña en el desenlace de la Primera FEB y la lucha por el ascenso directo a ACB. El triunfo del Obradoiro frente al Grupo Alega Cantabria (65-95) de este sábado, deja al cuadro naranja entre la espada y la pared. Debe vencer al Fibwi Palma este domingo (18.00 horas, LaLiga+) y sentarse ante el televisor en la última jornada, en la que descansa, a aguardar un favor del Guipuzkoa de Sergio García en el Fontes do Sar (viernes, 21.00 horas). Solo una victoria propia y un pinchazo de los pupilos de Diego Epifanio propulsarían el salto coruñés a la élite por la vía rápida. De no darse esa combinación, deberá intentarlo en el espinoso camino del play off.

Un Palma con talento que no encuentra la tecla

«Los jugadores son muy conscientes de todos los escenarios. Sabemos que no dependemos de nosotros y que lo más probable es que tengamos que seguir entrenando y jugando. Estamos preparados para todo», apuntó Carles Marco en la rueda de prensa previa al encuentro del Palau d'Esports de Son Moix. Con el Obradoiro en la cabeza, lo primero es lo primero: vencer en Mallorca. A priori, no debería ser una ardua tarea. El Fibwi Palma acumula doce jornadas sin ganar y su última victoria se remonta al 8 de febrero, cuando doblegó al Melilla en casa por 84-72. A partir de ahí, comenzó una caída libre que le ha llevado a enfangarse en la lucha por la permanencia, en la que se mantiene en el abismo con 9 triunfos y 21 derrotas, justo por encima de Palmer Basket y Cartagena, que marcan el corte con un balance de 8-22. Fuenlabrada, Menorca, COB, Cantabria, Alicante, Estudiantes, Oviedo, Obradoiro, Zamora, Cartagena, Guipuzkoa y Palencia han doblegado en los últimos tres meses a un combinado balear que llega al sprint final con el aliento justo.

La dinámica no siempre ha sido negativa. El Fibwi empezó bien, con ocho triunfos en la primera vuelta que hacían presagiar una temporada tranquila y ambiciosa. Pero todo se torció, precisamente, desde su visita al Coliseum, donde claudicó ante un Leyma inspirado (94-72) y empezó un descenso a los infiernos del que todavía trata de salir. Pablo García asumió la dirección del banquillo balear y, pese a que mejoró ligeramente las sensaciones sobre la pista, continúa en busca de su primera tarde de gloria. En el roster mallorquín, destacan las muñecas de Brian Vázquez, el máximo anotador del equipo, Pedro Bombino (seria duda para el encuentro, entre problemas físicos y rumores de salida) o Lysander Bracey, así como la batuta de Alessandro Scariolo y Lucas Capalbo. Osvaldas Matulionis, que militó en A Coruña en la campaña 2020-21, es otro de los referentes de la escuadra local.

Matulionis encara a Pacheco en el duelo de la primera vuelta en A Coruña. / Iago Lopez

Sin confianzas, pero con seguridad

«Es un partido muy difícil, contra un equipo que ha jugado muy bien en la primera vuelta. Ahora no le están saliendo los resultados, pero siempre da la cara y es un equipo muy incómodo», aseguró Marco. El preparador naranja cuenta con todos sus hombres disponibles para la clausura de la fase regular, y aguarda que las buenas sensaciones de los dos últimos duelos frente al Menorca y al Guipuzkoa espanten definitivamente los fantasmas que instalaron las derrotas ante Obradoiro y Fuenlabrada. «Hay momentos con subidas y bajadas. Nosotros los tuvimos, perdimos dos partidos seguidos, pero nos recompusimos y seguimos trabajando. El otro día jugamos unos muy buenos minutos y esperemos seguir en esta línea», indicó el técnico a este respecto.

Para hacer sus deberes, el Leyma se encomienda a varios factores. Por un lado, Dídac Cuevas y Caio Pacheco siguen asumiendo galones. El titiritero catalán rozó la decena de asistencias frente al Guipuzkoa y lidera la mordiente naranja en la presión, sobre todo en pista contraria. Al brasileño, por su parte, no le ha temblado el pulso para tomar las riendas en los momentos delicados y mitigar, de algún modo, la sensible ausencia de Dino Radoncic. Paul Jorgensen es otro de los nombres a seguir. El norteamericano parece haber reencontrado su versión más fina, que sus compañeros echaron de menos en las citas más calientes del curso. Aun así, sus puntos y su talento siguen siendo determinantes para desatascar partidos. Y después está la pintura. Mus Barro e Ilimane Diop, con la valiosa colaboración de Abdou Thiam, han fortalecido el juego interior del equipo de cara a esta recta final de curso para asegurar rebotes y sumar puntos, como los 19 que Barro firmó frente al cuadro vasco, que allanan el camino coruñés hacia la victoria.