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4-1 | Tercer triunfo de un Resa Cambre que abandona el farolillo rojo de la OK Plata

Resa Cambre.

Resa Cambre. / HCC

RAC

A Coruña

El Resa Cambre se impuso con contundencia al Rochapea (4-1) para sumar su tercera victoria de la campaña. Con nueve puntos, supera al Patinalón (8) en la tabla y deja la última plaza para acercarse al Oviedo Roller (12), antepenúltimo, con tres jornadas todavía por delante. Anotaron Lucía Castro y Lola Suárez, en tres ocasiones.

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