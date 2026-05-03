4-1 | Tercer triunfo de un Resa Cambre que abandona el farolillo rojo de la OK Plata

El Resa Cambre se impuso con contundencia al Rochapea (4-1) para sumar su tercera victoria de la campaña. Con nueve puntos, supera al Patinalón (8) en la tabla y deja la última plaza para acercarse al Oviedo Roller (12), antepenúltimo, con tres jornadas todavía por delante. Anotaron Lucía Castro y Lola Suárez, en tres ocasiones.