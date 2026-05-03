Carles Marco: «No es fácil ganar tantos partidos y perder tan pocos en una liga como esta»

Carles Marco solo tuvo palabras de agradecimiento y felicitación para sus jugadores al terminar el último partido de la fase regular de Primera FEB y redondear el 28-4 en el balance de victorias y derrotas. «No es fácil ganar tantos partidos y perder tan pocos en una liga como esta», recalcó el técnico de Badalona en la sala de prensa de Son Moix.

Fue una tarde como otras durante el curso, «con altibajos». «Salimos bien, corriendo y haciendo bien las cosas, hasta el minuto dos del segundo cuarto, cuando nos apagamos y nos frustramos», reconoció. Aunque el Palma se entonó, celebra que sus pupilos recuperaron la compostura en el segundo tiempo. «Volvimos a ser lo que somos, cerramos mejor el rebote, pudimos correr y estuvimos más acertados», resumió.

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Al Leyma solo le queda esperar un tropiezo de Obradoiro. «Perder cuatro partidos en esta liga se ha visto muy pocas veces. Este año lo hemos hecho dos equipos. Si ganan, les felicitaremos y, si pierden, celebraremos nosotros», concluyó el técnico naranja.