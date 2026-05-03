Hockey sobre patines | WSE Champions
Liceo-Porto: duelo de colosos tras más de una década de espera
La última vez que se midieron fue en la campaña 2013-14, también en cuartos de la Champions, con victoria portuguesa a doble partido
De las últimas doce ediciones europeas, el Liceo solo ha alcanzado las semifinales en seis
Hace doce años que las trayectorias del Liceo y el Porto no se encuentran en Europa. Dos gigantes sobre patines, clásicos en las competiciones continentales que, sin embargo, han pasado más de una década observándose en la distancia. Siempre cerca, a punto de rozarse, pero sin llegar a coincidir. Hasta este miércoles a las 20.00 horas. El pabellón Mário Mexia de Coímbra inaugurará la Final a ocho de la WSE Champions League con un duelo de titanes, el líder de la OK Liga contra el segundo de la competición lusa, en el que solo uno podrá sacar el billete a semifinales. A partido único, sin reservas ni red de seguridad.
Un duelo de quilates y un precedente lejano
La última vez que sus caminos se cruzaron fue también en unos cuartos de final, la temporada 2013-2014. En aquel entonces, ambos buscaban un hueco en la Final Four, en una eliminatoria a ida y vuelta que se decidió en los penaltis. En O Dragão, se impuso el conjunto de Carlos Gil por 1-2, pero en la vuelta cedió en Riazor por 3-4. Finalmente, la eliminatoria se decidió desde el punto de penalti, donde los portugueses estuvieron más acertados para dejar en la lona a los verdiblancos. De aquel equipo, todavía sobreviven César Carballeira (que, curiosamente, se marchará al conjunto blanquiazul este verano) y Toni Pérez, retornado esta campaña tras ocho años en el Sporting de Portugal. Xavi Malián y Edu Lamas (que apunta a volver a casa para suplir a César de cara al próximo curso), militaban entonces en A Coruña y el miércoles desafiarán al Liceo desde el bando portugués.
El portero catalán y el coruñés no son los únicos dragões con tintes verdiblancos en su piel. Carlo Di Benedetto, el máximo artillero del conjunto luso, puso su nombre en la palestra del hockey europeo rodando en Riazor. Explotó en el Liceo y, cuando estuvo maduro, se marchó al Porto para consagrarse como uno de los goleadores más letales del planeta. Pol Manrubia, que tuvo un paso exprés en la campaña 2022-23 cedido por el Benfica, es el cuarto ex que tratará de torpedear el camino continental del combinado colegial.
La maldición de los cuartos
El choque contra el Porto, más allá de imponerse a uno de los equipos más peligrosos del continente, supone otro gran reto para el Liceo: pasar de cuartos. La entidad colegial no alcanza unas semifinales de competición europea desde el curso 2011-12, en el que también se midió al cuadro luso en fase de grupos (y perdió los dos partidos). Desde entonces, solo ha superado la eliminatoria en seis ocasiones, la mitad de las que ha jugado. La última fue el año pasado, ante el Barcelos, en un ejercicio de fe y carácter en el partido de vuelta en Portugal para forzar los penaltis. La bola parada, de nuevo, le fue esquiva al conjunto verdiblanco, que murió en la orilla.
Antes del Barcelos, sin embargo, el Liceo pasó seis cursos sin inscribir su nombre entre los ocho mejores de Europa, una dinámica que los hombres de Juan Copa parecen estar revirtiendo. La última vez que pasó de cuartos, eso sí, terminó sumando su sexta Champions.
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