Maksim Oberemko y Elena Boyé triunfan en el campeonato de España de windsurfer en A Coruña

El campeonato de España de windsurfer celebrado en A Coruña este fin de semana ya conoce a sus reyes. Maksim Oberenko (RCN La Línea) y Elena Boyé (Surf3) se impusieron en el evento que organizó el Real Club Náutico de A Coruña bajo la dirección de Jano Toro, director de la Escuela de Vela del club, y con Carlos Sadina al frente del comité de competición.

En torno a setenta regatistas de España, Italia y Francia tomaron las aguas coruñesas durante cinco mangas entre el viernes y el sábado, a pesar de que la jornada del domingo se quedó en blanco por falta de viento.

La prueba contó con la participación del italiano Andrea Marchesi y el francés Eric Belot, dos figuras mundiales que, pese a no competir por el título nacional, fueron los mejores de cada manga.

El Náutico coruñés, entidad anfitriona, destacó en la categoría juvenil, donde Fernando González del Castillo, Fernando Guillán Romero y Fernando Núñez Talín coparon el podio de la categoría.