Las notas del Leyma Coruña contra el Palma: Dídac Cuevas disipa cualquier duda

El Leyma Coruña terminó la fase regular de Primera FEB con un balance de 28-4 gracias a la victoria conseguida este domingo en Son Moix ante el Fibwi Palma. Fue un duelo de altibajos, en el que un mal final de segundo cuarto y un inicio titubeante del tercero permitió a los baleares soñar con el triunfo. Sin embargo, Dídac Cuevas lideró a una tropa que reaccionó a tiempo para cerrar la liga con solvencia, garra y una alegría más en su historial.

El MVP del Leyma

Dídac Cuevas (8): 19 puntos, 6 triplazos y 4 asistencias para disipar cualquier duda. Comandó la victoria en Son Moix con garra y efectividad.

El quinteto inicial

Caio Pacheco (7): Clave en los momentos difíciles. 10 puntos y 7 asistencias.

Paul Jorgensen (5): Cedió el rol de protagonista en ataque a otros compañeros.

Guillem Jou (5): Un triple cayéndose fue clave para empezar a encarrilar el partido en el segundo tiempo.

Strahinja Micovic (6): Resolutivo en ataque al sumar 9 puntos. Se cargó de faltas.

Mus Barro (7): Acaba la liga con otra exhibición de facultades. 15 puntos y 5 rebotes.

El banquillo

Danilo Brnovic (5): Correcto en sus minutos en la pista. 5 puntos y un rebote.

Ilimane Diop (5): Acabó descalificado en un día exigente en la defensa interior. 7 puntos y 4 rebotes.

Joe Cremo (5): Actuación discreta, pero con destellos de mucha calidad.

Abdou Thiam (6): 8 puntos y 8 rebotes en un duelo muy complicado contra Laron Smith.

Jacobo Díaz (5): Le tocó el trabajo sucio en defensa. 6 puntos y 2 rebotes.

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Macachi Braz (SC): Salió a jugar en el último minuto. Anotó dos tiros libres y cazó un rebote.