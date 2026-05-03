Paula Otero estrena su casillero de medallas en una Copa del Mundo de aguas abiertas

A la tercera fue la vencida. Paula Otero cosechó su primera presea en una Copa del Mundo de aguas abiertas este fin de semana en Cerdeña (Italia). La nadadora del CN Arteixo logró la tercera plaza, un bronce, en la prueba de 3 kilómetros knockout, una de sus competiciones favoritas, en la que ya había ganado una plata en el Campeonato de Europa de 2025. Terminó la carrera con un tramo final de vértigo, en el que tuvo que sacar fuerzas para alcanzar el podio con un tiempo de 6:22.80 minutos, solo siete segundos más veloz que la alemana Lena Boy y la estadounidense Brinkleigh Hansen. Venía de caer en la primera ronda la semana anterior, en Ibiza, donde no alcanzó las semifinales. En la prueba masculina, Mateo García fue décimo tercero.

Más allá de la cita corta, Otero y García participaron en el 4x1.500 de relevos, que concluyeron en la quinta plaza junto a Ángela Martínez y Mario Méndez. También compitieron en la prueba de 10 kilómetros, donde Paula cruzó la meta en la vigésimo quinta posición y Mateo en la décimo cuarta. «Después de dos semanas muy intensas y dos 10K bastantes duros, que manera tan guay de terminar esta competición en Cerdeña», indicó la nadadora en sus redes sociales.