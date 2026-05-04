Arnau Xaus, jugador del Liceo: «No nos conformamos con la Copa del Rey, la OK Liga y la Champions son objetivos primordiales»

Semana de Champions. ¿Corta o larga?

Estamos con ganas de que llegue desde que nos clasificamos, pero no hemos tenido mucho tiempo para pensar en ello porque hemos jugado unos cuantos partidos por el medio (se ríe). Pensábamos en que íbamos a jugar contra el Porto, sí, pero nuestra mente estaba en terminar primeros en la liga regular, que era el objetivo, y pudimos hacerlo.

Con ese primer puesto en el bolsillo desde el pasado viernes, ¿cómo viven los días previos al estreno europeo?

Bien, lo más importante está siendo recuperar energías para llegar al miércoles a tope. Venimos de un tute muy largo y eso es lo más importante.

Alcanzaron al Final a ocho por el camino largo, en la última jornada de la fase de grupos frente al Oliveirense. ¿Cómo fue esa clasificación?

Larga, efectivamente (se ríe). Tuvimos muy cerca la clasificación aquí en casa contra el Barcelos [en la penúltima jornada], pero se nos escapó. No tiramos la toalla y seguimos trabajando muy unidos. Al final, pudimos recoger los frutos en Oliveira.

El Oliveirense es un rival correoso como local. ¿Cómo afrontaron ese partido?

Pensábamos en ganar, que era lo que queríamos, y estábamos con confianza. Sabíamos que dependíamos de nosotros mismos, que es lo más importante. Cuando todo depende de ti es más fácil, porque si estás pendiente de resultados externos se te puede complicar.

Nos gusta el formato de la 'Final a 8'. Es como la Copa del Rey, intenso y duro. Todos somos posibles ganadores, a partido único nunca se sabe

Un torneo atractivo

Juegan los primeros en Coimbra. ¿Es bueno o malo?

No lo había pensado, pero, para mí, cuanto antes mejor. Yo siempre quiero jugar partidos y estar en la pista.

Les ha tocado el Porto en el primer cruce, segundo de en la liga portuguesa y uno de los clásicos en Europa en los últimos años. ¿Qué esperan?

Sabemos que ellos llevan muchos años jugando juntos, son un grupo muy bueno y tienen jugadores de mucho talento. Va a ser un rival difícil, como cualquier otro que nos podría haber tocado, pero, a un partido, vamos a tope de confianza para ganar.

Eliminatoria única y en pista neutral. ¿Se igualan las fuerzas?

Sí, creo que todos los equipos tenemos opciones, cualquiera puede llegar a pasar de ronda. Nosotros hemos demostrado este año que sabemos competir muy bien cada partido.

Si el Porto es un equipo referencia, ustedes son el Liceo, líder de la OK Liga.

Exacto, como ya he dicho, somos un equipo que competimos contra todos y lo hemos demostrado de sobra. Eso es lo más importante. Lo que queremos hacer el miércoles es competir al máximo.

¿Sienten algún tipo de presión o responsabilidad de cara a la Final a 8?

No, ni personalmente ni como grupo. Nuestro objetivo era llegar a la fase final y hemos llegado. Ahora, vamos a disfrutar de la experiencia y la oportunidad que tenemos, aunque intentaremos ganar. Sin presión, pero a ganar.

Arnau Xaus defiende un ataque del Igualada en la visita del cuadro arlequinado a Riazor esta campaña. / CASTELEIRO

La temporada anterior rompieron una sequía de seis años sin alcanzar los cuartos de final de la Champions. El formato era distinto, pero cayeron contra el Barcelos a las puertas de la Final Four. ¿Cree que ha vuelto el mejor Liceo europeo?

Se puede decir que sí, porque, al final, estamos trabajando muy duro para ello y se está demostrando. El año pasado perdimos en los penaltis, nos quedamos a nada de las semifinales y fue un palo, pero hemos vuelto y ahora vamos a darlo todo para alcanzarlas.

¿Qué opina del formato?

Es como una Copa del Rey, pero en Europa. Si llegas a la final, son tres partidos en cuatro o cinco días. Nos gusta. Es intenso y duro, pero también muy bonito. Sobre todo para el espectador, que va a ver muchos partidos con grandes equipos en poco tiempo.

Ya han demostrado, precisamente en la Copa, que los torneos cortos y explosivos les vienen bien.

Sí, tuvimos un buen fin de semana en Sant Sadurní, fue muy bonito. Sabemos que a este tipo de competiciones hay que llegar muy en forma y recuperar bien para el día siguiente. Se nos dio muy bien.

¿Ve algún favorito en Portugal o es difícil hacer pronósticos?

Todos somos posibles ganadores porque, a partido único, nunca se sabe cómo puede ir. Nosotros vamos a ir con todo para llevarnos el primer partido, a ver si así podemos jugar el segundo y, después, un tercero.

No pienso en los goles que marco, estoy aquí para ayudar al equipo en lo que haga falta. Si hay que defender, defiendo. Si tengo que tirarme, me tiro.

Talento al servicio del grupo

En lo personal, ¿cómo llega Arnau Xaus al tramo decisivo del curso?

Bien, contento y pudiendo ayudar al equipo en lo que puedo. Estoy con confianza.

Es un especialista en la bola parada y no le tiembla el pulso para asumir la responsabilidad en muchos momentos decisivos. ¿Cómo vive esos instantes?

Siempre llego preparado. Intento visualizar y mirar al portero contrario, porque muchas veces ya he tirado directas contra ellos. Voy con tranquilidad y la confianza de que puedo hacer gol.

Vive su segundo año en el Liceo. ¿Cómo se encuentra?

Muy contento, la verdad, porque pude venir a un club en el que siempre he querido jugar. El primero año fue bueno, pero no conseguimos ningún título. Yo quería venir al Liceo para eso, para conseguir trofeos y, este año, ya hemos ganado uno. A ver que pasa, pero queremos más, no queremos conformarnos solo con la Copa.

Con 29 años, es uno de los veteranos del vestuario pese a que ocupa una zona intermedia de edad en la plantilla [entre los 35 de Toni Pérez y los 20 de Jacobo Copa]. ¿Cómo lo vive?

Lo he pensado hace poco. Busqué cuantas temporadas llevo jugando en la OK Liga y son muchas (se ríe). Tengo solo 29 años, me siento joven y me veo así, pero ya llevo mucho tiempo y me noto con experiencia, con años dentro de la pista y muchos partidos jugados. Lo noto y eso me da confianza para jugar.

Llegó desde Cataluña con el cartel de goleador, pero es habitual verle en Riazor lanzándose al suelo para robar bolas o presionando con intensidad en labores defensivas. ¿Le ha costado adaptarse a esas funciones en A Coruña?

No, claro que no. Esto es un deporte de equipo y lo único que quiero es ayudar en cualquier cosa, lo que sea. Si hay que defender, se defiende. Si hay que tirarse, me tiro. Los goles son goles, mucha gente los mira, pero yo no pienso en nada de eso. Quiero jugar, que es lo que me gusta, y solo pienso en ayudar a mis compañeros.

¿El ‘ADN Liceo’ se respira en el vestuario?

Sí, se nota. Tenemos dos capitanes [Dava Torres y César Carballeira] que nos lo demuestran cada día y es algo muy bonito, esperemos que dure siempre.

Arnau Xaus supera a Martí Serra a bola parada en la final de la Copa del Rey en Sant Sadurní. / RFEP

Más frentes abiertos

Antes de la Champions, sellaron la primera plaza de la liga con un empate frente al Alcoi en Riazor. ¿Qué importancia le dan a terminar la competición regular en lo más alto?

Tenemos que darle mucho valor, es algo muy difícil que hacía años que no se conseguía. Al final, eso demuestra que tenemos un grupo muy grande, que luchamos cada fin de semana con la ambición de ganar todos los partidos.

En su etapa en el Calafell ganó una Copa CERS [actual WSE Cup]. ¿Qué se siente al levantar un título continental?

Felicidad. Fue una etapa muy bonita en Calafell y más porque era un equipo que nunca había ganado ningún título. Poder ganar el primero y encima de competición europea… Es un orgullo.

Puede repetirlo esta semana.

Ojalá. Ya he dicho que vine al Liceo para ganar títulos. La Liga y la Champions, que ahora mismo es lo que me queda, son objetivos primordiales para mí.

El Liceo es un club que defiende que debe competir por todo y pelear por coleccionar trofeos. ¿Conviven con esto en el día a día? ¿Lo tienen presente?

Cuando entras en este club, ves que se entrena para ganar. Ese es uno de los lemas que tenemos, precisamente. Eso se demuestra desde el primer día que llegas, en los entrenamientos se compite al máximo para llegar al fin de semana preparado, sea el partido que sea, de liga regular, de Copa o de Champions.

Las gradas del Palacio lucen cada vez más verdes. ¿Cómo sienten ese apoyo en la pista?

Personalmente, le agradezco mucho a la gente de A Coruña, e incluso de fuera, que venga a vernos. Es muy bonito, cuando entras al Palacio y ves a tantas personas aquí dentro, incluso cuando juega el Dépor. Nos ayuda mucho y, cuando vemos esto, queremos darlo todo por ellos, para que se sientan orgullosos de nosotros como jugadores y del Liceo.