El Leyma Coruña dispondrá del Coliseum para todos sus partidos como local en caso de disputar el 'play off' de ascenso a la Liga ACB

El Leyma Coruña terminó todos sus deberes al vencer este domingo (76-94) al Fibwi Palma en su último encuentro de la liga regular. El balance de 28-4 en toda la temporada le acredita como candidato al ascenso directo en la última jornada, en la que descansa y estará a la espera de un tropiezo del Obradoiro frente al Gipuzkoa. Esa es la única opción que tiene para subir por la vía rápida a la Liga ACB.

En caso de tener que tomar el camino largo, por el play off de ascenso, el club tiene garantizado disputar todos sus partidos como local en el Coliseum. Los conciertos de Dani Martín, previstos para los días 15 y 16 de mayo, obligan a la entidad naranja a adelantar el primero de los duelos, pero no necesitarán marcharse del multiusos ni buscar una pista alternativa.

El plan del Leyma

El calendario de Primera FEB establece que la ronda de play off, en la que participan los equipos clasificados del segundo al noveno puesto de la fase regular, se disputará al mejor de cinco partidos entre el 14 y el 29 de mayo. El Leyma, que tiene ya asegurado el factor cancha desde hace meses, disputará sus dos primeros duelos como local. El tercero será en cancha del equipo rival, al igual que un hipotético cuarto partido. Si hace falta un quinto duelo, de desempate, este se disputará en terreno coruñés.

Para poder disponer del Coliseum en todo su esplendor, el Leyma tiene previsto disputar el primer encuentro de esta fase el jueves 14 de mayo. Se jugaría 24 horas antes del primero de los dos conciertos de Dani Martín que se celebrarán en el multiusos coruñés. No es la primera vez que el recinto cambia la cancha por un escenario en tiempo récord, ya lo hizo así la temporada pasada, cuando el Leyma jugaba en la ACB. El sábado se celebrará el segundo concierto de los programados por el artista madrileño y el domingo, 17 de mayo, se jugará en la misma arena el segundo de los choques del play off de ascenso. Las fechas están definidas, pero falta concretar los horarios.

El posible rival

Si el Obradoiro gana este viernes al Gipuzkoa y descorcha el champán en el Fontes do Sar, el Leyma tendrá que competir durante un mes más para adjudicarse la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. A pesar de finalizar la liga, mínimo, en la segunda plaza, los naranjas ejercerían en el play off como si hubiese terminado terceros. El Estudiantes, al proclamarse campeón de la Copa España, tendrá el privilegio de ejercer como si hubiese finalizado en la segunda posición, aunque marcha cuarto en la tabla y podría caer a la quinta plaza si pierde en la última jornada y el Gipuzkoa obra la machada en Santiago.

Jacobo Díaz ataca el aro en el partido contra el Menorca en el Coliseum. / Casteleiro

De esta manera, el Leyma disputaría la ronda de play off contra el Hestia Menorca. Los baleares ya tienen asegurada la octava posición de la tabla. Aventajan en un triunfo al Alicante, pero tienen el average ganado y no tienen opciones de alcanzar al Fuenlabrada, séptimo. el conjunto de Mahón visitó hace apenas dos semanas el Coliseum y cayó 81-72. El Leyma también les derrotó en la primera vuelta y en la primera ronda de la Copa España.

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Para ascender, los de Carles Marco necesitarían pasar esta ronda y tener acierto en una final four a vida a muerte: dos partidos en apenas 48 horas, los días 6 y 7 de junio, en una sede todavía por definir.