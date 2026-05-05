Cédrine Kerbaol se cubre de gloria en A Coruña

A Coruña volvió a sentirse el centro del mundo del ciclismo. Casi tres semanas después de la contrarreloj de O Gran Camiño, el litoral coruñés recibió el final de la tercera etapa de La Vuelta Femenina. Y disfrutó con creces con un sprint final que se resolvió en la ligera cuesta de la avenida de La Habana, donde la francesa Cédrine Kerbaol cruzó la línea de meta junto al estadio de Riazor con apenas cuatro segundos de margen sobre un pelotón que comandaron la belga Lotte Kopecky y la canadiense Sarah Van Dam. La española Paula Blasi, quinta, fue una de las animadoras de la jornada tras sufrir una caída sin consecuencias.

Algo más de 120 kilómetros enmarcaron la tercera etapa de La Vuelta Femenina en tierras gallegas. Salió desde Padrón y culminó a los pies del Atlántico, por el litoral de Carballo, A Laracha y Arteixo. Hubo intentos de fuga y ataques de la propia Blasi, siempre pegada a Mavi García, y la polaca Kasia Niewiadoma, que quería mostrar su cartel de favorita al jersey rojo. La última de las escapadas todavía conservaba un minuto de renta sobre el pelotón al afrontar las serpenteantes carreteras del entorno de Caión y los repechos del litoral arteixán, en Barrañán primero y en Oseiro después. Para entonces, el grupo ya se había compactado y buscaba protagonistas en los últimos kilómetros.

Final de etapa en A Coruña

El grupo superó sin dificultades los adoquines de O Portiño que tantos quebraderos de cabeza dieron en O Gran Camiño. Y solo al regresar al asfalto y pasar al pie del Milenium, comenzaron las hostilidades. Kerbaol arrancó antes que nadie, sorprendiendo al pelotón, y mantuvo la fuerza en las piernas hasta hacer el último giro y encarar con euforia la línea de meta en la avenida de La Habana.

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Participantes de La Vuelta Femenina, al final de la etapa en A Coruña. / Casteleiro

La alemana Franziska Koch se mantiene al frente de la general, con el jersey rojo. Kopecky le sigue a dos segundos y Kerbaol se queda a cuatro. Paula Blasi, la mejor de la delegación española, ya es novena y oposita a batallar con las mejores.