Porto-Liceo: Los 'dragones', el primer escollo en el camino hacia la séptima Champions

El Liceo tiene esta semana una cita con la historia. Está a cinco días, 150 minutos en la pista y tres victorias de sumar a sus enormes vitrinas su séptima Copa de Europa. La primera en catorce años en los que, pese a no poder alzarla, nunca ha dejado de ofrecer argumentos para soñar con ella. En esta ocasión, los de Juan Copa poco más pueden mostrar entre sus credenciales para optar al gran trono europeo que, en los últimos años, parece pertenecer solo a equipos portugueses. En suelo luso, en el pabellón Mario Mexia de Coimbra, tratará de labrarse su camino hacia la gloria. Este miércoles (20.00 horas, TVG) afronta el primer reto, abrir la final a ocho y doblegar al Porto. Primero ganar y, luego, pensar en las semifinales del sábado.

El nuevo formato pone al Liceo ante una oportunidad de oro para volver a reinar en el Viejo Continente. Después de años de sinsabores en las fases de grupos, y de la amarga eliminación en penaltis ante el Barcelos la pasada temporada en los cuartos de final, el equipo verdiblanco vuelve a pugnar con fuerza tras haberse clasificado entre los cuatro primeros en un grupo de máxima exigencia, con cuatro conjuntos portugueses.

Terminó en una cuarta posición tan sufrida como agridulce tras empatar en la última jornada de la fase de grupos, frente al Oliveirense. Soñaba con el segundo puesto y una vía, a priori, más sencilla, pero también estuvo cerca de quedarse eliminado y no poder escribir su nombre en el cuadro de los ocho magníficos de Coimbra. Completó la tarea tras diez jornadas en las que logró mirar de tú a tú a todos sus rivales, sobre todo, en el Palacio de Riazor. En suelo coruñés firmaron las tablas el Barcelos, el Sporting y el todopoderoso Benfica, que contó por victorias el resto de sus nueve compromisos continentales este curso.

Los argumentos del Liceo

El Liceo no tendrá un camino de rosas en Coimbra, pero tampoco llega a la final a ocho de la Champions como la cenicienta. El flamante campeón de la Copa del Rey aterriza en Portugal tras amarrar la primera posición de la fase regular de la OK Liga, un hito que no conseguía desde hace 13 años. En aquella ocasión le sirvió para alzar el título, cuando no existía el formato de play off. Un recuerdo que llegó apenas una temporada después de conquistar la que, hasta ahora, es la última Copa de Europa que llegó a las vitrinas de la entidad coruñesa.

Bruno Saavedra remata a portería en el partido frente al Sporting de Portugal en Riazor. / Iago López

Los pupilos de Juan Copa se han convencido a lo largo de toda la temporada que tienen mimbres, garra, calidad y capacidad de resiliencia para medirse a cualquiera en la pista sin sentirse inferior. Con la calidad y el sentimiento que encarnan los capitanes como Dava Torres, César Carballeira o Martín Rodríguez. Con las paradas que valen partidos de un Blai Roca que brilla cada vez que defiende la portería colegial. Con la irreverencia goleadora de Arnau Xaus o un Toni Pérez recuperado para la causa a tiempo para encarar el tramo decisivo del curso, y la solvencia de Nuno Paiva. No falta el talento joven de Nil Cervera, Jacobo Copa y Tombita.

La gran novedad en la lista será Bruno Saavedra. El goleador compostelano recibió una sanción de seis partidos en un lance contra Zé Miranda, del Benfica, en la fase de grupos. El castigo quedó reducido a cuatro duelos. Ya pagó su deuda y, ahora, podrá volver a una lista en la que, necesariamente, tendrá que haber un descarte

Un Porto de pasado y futuro

Si la tarea era de máxima exigencia en la primera fase, la exigencia se multiplica cuando tres encuentros separan a todos los equipos de alzar una Champions League. Eso es lo que quiere conseguir el rival que el Liceo tiene enfrente en los cuartos de final. Si el Benfica solo tropezó en A Coruña, el Porto, que gobernó con autoridad el otro grupo, se quedó sin el pleno triunfal debido a una única derrota, contra el Barça.

Los dragones son una máquina de hacer goles y ganar partidos. Pondrán el listón muy alto con una plantilla plagada de exliceístas de máxima calidad. Es el caso del artillero francés Carlo di Benedetto, Pol Manrubia o el guardameta Xavi Malián. Gonçalo Alves, Ezequiel Mena, Rafa, Tiago Saraiva o Telmo Pinto completan un elenco sin eslabones débiles.

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Es, también, un duelo de pasados, presentes y futuros. Edu Lamas, líder de la defensa portuense, se enfrenta al club del que salió hace siete años y al que volverá dentro de unos meses. El camino opuesto recorrerá César Carballeira, del Palacio de Riazor al Dragao Arena. Antes de cambiar papeles, lucharán cada uno por sus escudos. O neno do cole no tendrá contemplaciones con sus futuros compañeros para tratar de cerrar su etapa en el Liceo con una foto para la historia: la de la séptima Champions en el balcón de María Pita. Primero ganar y, luego, pensar en las semifinales del sábado.