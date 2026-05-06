Charlie Uzal: "Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores"

Charlie Uzal, director deportivo del Leyma, aprovecha los días de descanso del equipo para tomarse un rato y reflexionar sobre la temporada, el derbi y los retos que tiene por delante el equipo. Espera celebrar el viernes, aunque está preparado para todos los escenarios.

¿Cómo ve al equipo después de los vaivenes de las últimas semanas?

Bien, esperando evidentemente el desenlace del partido del Obradoiro. Nos gustaría que perdiese evidentemente, pero somos conscientes de la dificultad que supone que el Obradoiro pierda en casa, con el escenario en el que se va a encontrar Gipuzkoa y sabiendo que Obradoiro es un transatlántico y que van a depender de ellos mismos. Pienso que sería un milagro. El Obradoiro el viernes ganará, con lo cual, el equipo está mentalizado para los dos escenarios, sobre todo pensando en el más realista, que es el del play off. Está entrenando bien, estamos ahora con unos días de descanso para desconectar la cabeza. Mañana (por el jueves) empezamos a entrenar y si el viernes sucede el milagro y el Obradoiro no gana, lo celebraremos. Y si no es así, entrenaremos para preparar este play off que va a ser muy duro.

Haberse encontrado este Leyma y este Obradoiro dignifica la Primera FEB, pero también condenará a uno de los dos...

Sí, si no estuviese uno de los dos, el otro a estas alturas ya sería campeón. Nos hemos enfrentado dos veces contra ellos, no hemos podido ganarles y ahora mismo merecen estar donde están. Somos dos equipos que hemos demostrado que podíamos ser campeones, porque si ellos ganan, vamos a quedar igualados, solo con el basquet average a favor de ellos: Entonces, habrá que darles la enhorabuena si lo consiguen y si no, nosotros lo conseguiremos. La temporada no se puede valorar solo por este resultado de la última jornada, sino por el conjunto de todo el año. Creo que el Coliseum ha disfrutado con el equipo, creo que hemos estado muchas jornadas de primeros. Somos merecedores también de poder ser primeros y, pase lo que pase, seguiremos para adelante. Tanto si perdemos, como si lo pierden, seguiremos para adelante.

"¿El final del derbi? No gusta empañar el partido así, porque yo siempre pienso que hay que dar una imagen de cara al exterior y transmitir los valores del deporte y esos no lo son"

¿Cree que la manera en la que el Coliseum se ha enganchado con el equipo es un triunfo en sí?

Sí, desde el principio de temporada, ya en el verano se valoraba el cambio de juego. Buscábamos jugadores que pudiesen transmitir más al público por la forma de jugar, por la entrega, por ese juego vistoso que está haciendo el equipo. Ahí queríamos tener una referencia. El baloncesto moderno ahora, como puede ser el de Valencia Basket, equipos así, que se basan mucho en el rebote, en el correr, transiciones rápidas, en no especular, en no tener que jugar a posesiones largas. Ha sido un éxito. El Coliseum se ha enganchado de una manera increíble, estamos muy agradecidos. Al bajar de la ACB con los resultados que tuvimos el año pasado, que, evidentemente, no fueron los deseados, teníamos dudas de si los seguidores iban a seguir o no y la respuesta ha sido increíble. Aprovecho para darles las gracias porque han sido un aliento para nosotros y creo que han sido muchas veces claves para poder sacar, sobre todo, los partidos del Coliseum, que es donde más afluencia ha habido. Pero incluso en los que se han desplazado fuera se han notado mucho, en canchas complicadas como Zamora, Cantabria... Nos han ayudado y ojalá lo sigan haciendo.

Tras el desgastante año en ACB, ¿considera que el club necesitaba una regeneración con una plantilla nueva y esta dinámica ganadora?

Evidentemente el año pasado fue muy duro por las derrotas. Yo creo que la gente necesitaba ya no victorias, sino ver un juego vistoso, que animase a la grada. Los jugadores han enganchado con la grada. Había muchas dudas a principio de temporada porque el equipo era totalmente nuevo, el primer entrenador también nuevo; no sabíamos. Era una incógnita cómo iban a responder, cuáles iban a ser los resultados, cómo iba a funcionar el equipo. Y ha sido un éxito. Es verdad que algunos jugadores ya se conocían entre ellos y eso lo ha facilitado. También es algo que buscas, porque preguntas a los entrenadores y a algunos compañeros cuando ya los has fichado, preguntas cómo son los que pueden venir; eso ha sido clave. El grupo ha sido magnífico y nos hemos sobrepuesto a problemas que hemos tenido, como ha sido el caso de Mencía, lo que pasó con Dino Radoncic, que eso creo que nos ha tocado un poco también. Nos hemos sabido recomponer bien y tenemos que estar contentos por lo que estamos haciendo. Ojalá podamos seguir dando muchas alegrías.

CHARLIE UZAL LEYMA / CASTELEIRO

¿Ha pagado el equipo la ausencia de Radoncic? Ya no solo por su nivel, sino porque el mercado no ofrece a veces recambios tan específicos...

Sí, sin duda, porque Radoncic estaba siendo el mejor, a nivel valoración del equipo, nos aportaba en muchos aspectos del juego. Reboteaba mucho, era muy físico, era un jugador que era capaz de correr el contraataque y que estaba ensamblado en el equipo. Él ya ha dicho que estaba encantado de estar en A Coruña, que desde su salida de Madrid, era el sitio donde mejor había estado. Evidentemente, lo hemos echado en falta porque nos aportaba en muchas facetas del juego. Encontrar un jugador a esas alturas es muy complicado. Con la llegada de Micovic buscábamos un jugador que conociese la liga, porque traer a estas alturas a un jugador que no conociese lo que es la Primera FEB, no iba a ser fácil. No sabíamos cómo se iba a adaptar y, sobre todo, por el tema del grupo, de cómo es como persona, de cómo se va a acoplar a un grupo que estaba muy cohesionado. No teníamos dudas (con Micovic) porque teníamos buenos informes de Santiago, de su anterior equipo y de otros excompañeros. Es diferente Micovic a Dino, cada uno aporta en una faceta. Micovic es quizás sea un jugador que abre más el campo, las defensas están muy pendientes de él y nos facilita que otros jugadores puedan jugar unos por unos porque abre más el campo, porque sabemos que es muy amenazante en el tiro de 3.

¿Cómo asimiló y cómo ha ido asimilando el equipo la derrota ante el Obradoiro y ese cambio en el liderato?

El día del Obradoiro fue duro porque perdimos una oportunidad casi de sentenciar la competición. Era un partido del que se venía hablando desde hace dos meses y teníamos muchas expectativas puestas en él. Esto es deporte, no se pudo, no se pudo conseguir la victoria, pero es posible que en la cabeza de los jugadores pasase factura en el siguiente partido (ante el Fuenlabrada), porque fue la única vez en la que perdimos dos seguidos. Tampoco quiero desmerecer al Fuenlabrada porque está donde está. Es un equipo que se hizo muy tarde, en el que ha habido muchos cambios, que han ido incorporando, pero ahora el roster de Fuenlabrada, cuidado... Porque tiene jugadores de primer nivel. En ese partido no estuvimos en nuestro mejor momento, posiblemente porque también anímicamente estaban afectados los jugadores. Pero ya no se puede hacer nada. En nuestras manos está intentar ganar el próximo partido si es que lo hay. Hay que hacer cuenta nueva y pensar en que si, al final, el viernes el Obradoiro consigue la victoria, debemos ir al play off y llegar lo más estables posible mental y físicamente porque todo el mundo habla de Menorca, que ya le hemos ganado en los enfrentamientos anteriores, pero el play off es una historia diferente y puede pasar cualquier cosa. Tenemos dos partidos en casa inicialmente, pero ir con una derrota es mucha tensión para ir allí a jugar a otros dos y que puedan sentenciar.

"Hay unos plazos en la Federación para solicitar ser sede de la Final 4 y ya lo hemos pedido"

¿Duele aún esa canasta de Fuenlabrada que pudo ser ganadora? ¿Se puede permitir la Primera FEB no tener 'instant replay' una competición como la Primera FEB?

A posteriori hablando con los árbitros del encuentro, decían que ellos evidentemente no quieren perjudicar ni a un equipo ni a otro, que pitan lo que consideran que es la realidad, lo que ha ocurrido. Nos hablaban de que esta liga necesita ya un sistema de instant replay, como tiene la ACB. Es duro porque ahora si haces los números y sacas esa victoria, nos daría la posibilidad de ser campeones, realmente. No puedes hacer nada, ya está ahí, aprender para el futuro e intentar que no vuelva a ocurrir, pero sin duda la liga tiene que dar un paso adelante, creo que está demostrado que esta liga está a nivel top, a nivel Europa, y medios como el replay son necesarios porque pueden decidir un campeonato. Yo estaba allí y una canasta que, a priori, yo la vi dentro, va a decidir un campeonato. Creo que es necesario ya mejorar, porque no es una herramienta que sea tan difícil, es una herramienta que está al alcance de la liga y creo que es necesaria.

Muchas veces mal canalizada, pero es innegable la energía que transmitían los derbis entre Leyma y Obradoiro...

Ver el Coliseum con 9.000 personas... A mí me consta que había presencia de la Federación Española y quedaron asombrados del escenario del Coliseum, de tanta afición de A Coruña. Y habría habido más si hubiese capacidad, porque todos somos conscientes de que mucha gente de Santiago, incluso de A Coruña, se quedó sin venir. Yo creo que si el partido hubiese sido en Riazor, habría habido unos 20.000. La expectación generada fue tremenda. Gana el baloncesto gallego y evidentemente tenemos que estar contentos e ilusionados porque vemos que sigue creciendo el básquet. Yo deseo y añoro que para el año que viene haya tres equipos gallegos en ACB. Creo que es revitalizar el baloncesto gallego, que llevamos unos años ya subiendo mucho, y este año, a nivel Primera FEB, creo que ha quedado demostrado que los dos equipos somos claros dominadores de la competición. Hay que seguir potenciando el básquet gallego, porque en este caso A Coruña quiere básquet y se está demostrando día a día.

"Carles Marco tiene una continuidad contractual ahora y no debería haber problema para que continúe el año que viene"

¿Cómo valora lo que pasó al final del derbi?

Realmente yo no vi nada, yo estaba en mi esquina, donde suelo estar siempre. Vi que se estaban juntando, que ya había algún tipo de problema, entonces ya me acerqué para intentar separar o ayudar. No gusta, porque yo siempre pienso que hay que dar una imagen de cara al exterior y transmitir los valores del deporte y esos no son valores. Es una situación muy difícil, porque los dos equipos nos jugamos mucho, hay mucha tensión... También hay que decir que realmente no pasó nada, Fueron unos empujones, fuimos a separar, no hubo ningún tipo de agresión. Aún así, queda feo empañar un partido tan bonito con ese escenario, con ese final. No sé de quién es la culpa, no sé qué pasó, y creo que ya hay que olvidarlo. Cuanto menos hablemos de ello, mejor para olvidarlo, porque creo que no son los valores que queremos, ni Obradoiro ni Leyma quieren transmitir al público. Menos a nuestro público, con toda la afluencia joven que tenemos, una cosa que para mí es significativa. Ahora vemos el Coliseum y es que hay una cantidad de niños increíble y a mí eso me parece muy bonito. Nos va a ayudar a que esos niños sigan siendo aficionados, porque estamos creando una afición joven que va a perdurar en el tiempo. No son los valores que hay que mostrar en el campo.

Por lo que sucedió en ese final de partido, ¿sabe por qué a Barrueta y a Huskic se les ve dolidos cuando son historia del Leyma?

Entiendo que los dos fueron del Leyma y ahora defienden los colores de Obradoiro. Es un partido en el que había mucha tensión, juegan contra su exequipo... Yo que he sido jugador, siempre que juegas contra tu exequipo, por lo que sea, dices 'no me han querido o yo no he querido estar, y quiero demostrar que soy un buen jugador, y que he tomado una buena decisión al cambiar de equipo, que es la decisión correcta'. No sé, es lo que pienso yo, pero yo no estoy en su cabeza. Un pabellón a reventar, quieres ganar, llevan dos meses hablando del partido. Son jugadores que han participado en el club, han dejado huella en A Coruña, han participado en el ascenso. Yo no les guardo ningún tipo de rencor.

"La canasta de Fuenlabrada va a decidir un campeonato, la liga debe mejorar ya con el instant replay"

¿Y ellos?

No sé, yo creo que tampoco. En el caso de Yunio (Barrueta), creo que en ese final (de partido) estaba también separando. Y en el caso de Goran (Huskic), creo que se malinterpretó, porque se ve al final en las imágenes de la tele que él realmente estaba diciéndole a uno de nuestra directiva que estaba ayudando a separar. Nosotros hablamos con él, a los diez minutos estuvimos con él. La sensación en la tele es que quería agredir o algo, y todo lo contrario, él estaba intentando explicar que lo que quería era separar. Pero sin más, yo no le daría más importancia. Tenemos relación fluida con ellos, hablamos antes y después, no hay más.

¿Habló con Carles Marco y con Dídac Cuevas de lo sucedido?

Tampoco hablamos mucho del tema. Carles dijo en la rueda de prensa que estaba un poco dolido por esa norma no escrita de que el equipo de casa va al medio (de la pista al final del partido). En ese momento, hubo un rifirrafe, porque alguno de ellos no estaba dejándonos estar en el medio. Sin más. Con Dídac el problema de ahora es que con las redes sociales... Él hace unas declaraciones de que son los más guapos, queriendo decir que el Obradoiro es un trasatlántico de la competición, que sabemos que es un presupuesto muy importante. Lo dijo con unas palabras, en mi opinión, que no son ofensivas. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, cualquiera retuitea eso y pone abajo un comentario y engrandece y empieza a echar leña al fuego, donde no la había.

CHARLIE UZAL CON BRNOVIC / CASTELEIRO

¿Ya han solucionado la coincidencia del primer partido del play off con el concierto de Dani Martín?

Sí, evidentemente, nosotros tenemos que planificar, aunque ojalá el viernes ocurra que el Obradoiro no consiga la victoria, y que podamos ser nosotros los que queremos campeones. Aun así, tenemos que planificar, porque si no es así, después no nos dan los tiempos. Teníamos un problema con el concierto de Dani Martín. Hay que darle las gracias al Ayuntamiento, porque ha hecho todo lo posible para poder, por lo menos, estar el jueves, porque el viernes sería imposible. Son conciertos que están pactados ya desde hace mucho tiempo, además son conciertos que tienen mucha infraestructura, que la montan ellos y no se podía hacer mucho más. El Ayuntamiento ha reaccionado rápido y hay que darle las gracias, porque por lo menos podemos jugar el jueves. La Federación nos lo ha aceptado y creo que es lo que hay que hacer.

¿Les interesa ser sede de la Final a 4 si el Leyma se clasifica?

Hay unos plazos en la Federación para solicitar ser sede y lo hemos solicitado. No es vinculante poder solicitarlo porque o no te clasificas o al final no consigues poder realizarla. Nosotros hemos solicitado ser sede y primero, vamos a pasar ese play off, que va a ser muy complicado. No va a parecerse nada, a los partidos de liga. Ojalá me equivoque. A partir de ahí, si al final conseguimos pasar a la Final 4, entiendo que vamos a hacer todo lo posible para que seamos elegidos. Sé que hay otras peticiones de sede, no sé cuáles, porque la Federación no te lo dice, que también están empujando por ella.

"Con las declaraciones de Dídac en el derbi el problema es que con las redes sociales... En mi opinión no son ofensivas. Cualquiera retuitea, engrandece y empieza a echar leña al fuego, donde no la había"

El Coliseum ha sido siempre un aliado esta temporada...

Sí, sin duda, en A Coruña hemos perdido el partido de Obradoiro y el de Copa. Nosotros, a pesar de que los últimos antecedentes de que no es favorable para el organizador, sin duda queremos jugar en casa. El apoyo del público es importantísimo, también para los jugadores es de mucha ayuda en momentos difíciles. Ha habido partidos que se nos han complicado mucho en casa y el apoyo de nuestra gente nos ha servido para motivar y para poder engancharnos y ganarlo.

Desde que fue nombrado director deportivo del Leyma en el verano de 2024 ha ido cogiendo cada vez más peso. ¿Cómo ha sido el proceso?

El año que yo cojo la dirección deportiva lo hago ya con un staff establecido y con unos poderes jerárquicos establecidos. Hay una renovación de ocho jugadores en la que yo apenas participo, ya estaban hechas. Este año es verdad que desde el principio la nueva directiva ha apostado por mí, le tengo que dar las gracias porque, evidentemente tras el resultado del año pasado con el descenso, podría haber optado por otra opción y sé que había muchas encima de la mesa. Tengo que estar agradecido por esa apuesta tan fuerte que han hecho por mí desde el principio. Tenía que hacer un equipo desde cero con un entrenador nuevo por la no continuidad de Epi.

"¿Concierto de Dani Martín? Jugaremos jueves y domingo. El Ayuntamiento ha reaccionado rápido y hay que darle las gracias. La Federación nos lo ha aceptado"

¿Esta plantilla la siente más suya?

Sí, sin duda, porque el año pasado las ocho renovaciones eran jugadores que yo no había fichado y es verdad que el año pasado yo tuve que fichar, pero ya era más consensuado, no con ese peso que puedo tener este año por un respaldo que tengo desde el inicio de temporada. También entiendo que el año pasado era complicado, venían ya con un orden establecido, pero este año ya se ha empezado con ese orden en el que hay un director deportivo, que decide muchas situaciones como el entrenador, los jugadores, etc.

¿Cree que es positivo para un club que esté todo más separado?

Sí, yo creo que la figura del director deportivo es importante en los clubs porque tiene que estar el día a día, ver lo que ocurre porque a lo mejor al entrenador hay alguna situación que se le escapa y esta ahí para controlarla. También hay que decir que el equipo está hecho con las decisiones del staff, yo no tomo una decisión sin consensuarla con Carles (Marco), porque yo creo que se trata de un grupo, de un equipo de trabajo en el que tenemos que estar todos de acuerdo. Yo no voy a imponer a un jugador si no es un jugador con el que esté de acuerdo el cuerpo técnico. Estoy contento porque este verano en la decisión de los jugadores no hubo ningún tipo de discusión porque el jugador que proponíamos... Siempre cuando propones un jugador se supone que tiene unas características que se adaptan al juego que queremos, a lo que habíamos propuesto en pretemporada... Y no ha habido ningún problema en ese aspecto y tanto Carles como yo como el staff hemos ido en una línea muy acorde y no hemos tenido apenas ningún tipo de discusión en ese aspecto de decidir un jugador u otro.

"El año pasado fue muy duro por las derrotas. Yo creo que la gente necesitaba, ya no victorias, sino ver un juego vistoso, que animase a la grada"

Tuvo pocas dudas con Carles Marco este verano. ¿Va a seguir? ¿Qué recoge su contrato?

Sí, sin duda. Al principio, como te decía, al acabar la temporada pasada se planificó de una idea de un juego, de una idea de juego vistosa, de una forma de jugar. Desde el principio pensábamos en entrenadores que convenciesen al Coliseum. En cuanto salió la posibilidad de Carles, hubo un momento en que se abrió y creo que ahí no hubo ningún tipo de duda porque cumplía con que era un entrenador que yo ya conocía, que ya conocía la categoría, que había estado muchos años en la categoría y, que además, estaba consiguiendo cosas importantes con el estilo de juego de París. Desde el primer momento cuando hablé con él, pensaba exactamente en esa forma de jugar y que era la forma que él y el Leyma pretendían. No hubo ningún tipo de problema, fue todo muy fácil porque tanto él como nosotros que estábamos en consonancia y él quería venir y nosotros queríamos que viniese. Carles tiene una continuidad contractual ahora, que no la voy a explicar, pero sí, no debería haber problema para que Carles continúe el año que viene. No diré en qué consiste por respeto a él también, porque igual él no quiere que lo diga, pero no creo que haya problema.

¿Ha dado un paso al frente Caio Pacheco en los últimos partidos?

Sí, lo dije de Caio y de Dino también al principio de temporada, que había que esperar y tener calma. Él (Caio) no hizo la pretemporada con nosotros, estuvo con la selección de Brasil y después se encontró con unas lesiones. No es fácil, no es fácil. Se notaba no hacer la pretemporada y todo el cansancio que acumulaba de estar con la selección. Caio es un jugador increíble, nos ha ayudado muchísimo durante toda la temporada y creo que lo va a seguir haciendo. Es un acierto y está demostrando que es un jugador de top en esta categoría. Y lo mismo ha pasado con Dino y con algún otro jugador. Dino cuando llegó, había muchas dudas y ha demostrado que tiene un potencial increíble.

"A Radoncic lo hemos echado en falta porque nos aportaba muchas facetas del juego"

¿Haber sido tan rápido fichando a Radoncic y a Micovic cuando hubo problemas o lesiones demuestra que aprendieron de los errores del pasado en la ACB?

Sí, aunque son situaciones. El año pasado hablamos de una categoría que era la Liga Endesa, un equipo que estaba último, que éramos nosotros, y un equipo que no jugaba Europa y una dificultad de mercado. Este año hablamos de un equipo que está en Primera FEB, en primera posición, con muchísimas opciones en ese momento de ser campeones y de subir. Entonces, los escenarios son diferentes. Este año era más fácil que el año pasado y también ha habido un poco de suerte, que también hay que tenerla. Este año cuando pasó lo de Mencía, estaba en el mercado sin equipo Dino (Radoncic) y era un jugador que yo en verano había valorado muchísimo. Entonces, coincidieron y se unieron los astros en ese aspecto. Y después también ha sido un poco lo de Micovic, un jugador que abriese el campo, un jugador que conociera la categoría. Coincide también con el tema de la guerra, que él había abandonado su equipo y estaba en el mercado. Había otras opciones, pero también es verdad que eran opciones que no conocían la categoría. Era muy importante que conociese la categoría y el aspecto grupal, que fuese un jugador que no enturbiase el vestuario. Y creo que eso lo hemos conseguido.

Macachi Braz y Danilo Brnovic han jugado poco en los últimos tiempos. ¿Ha pensado o piensa en buscar algún refuerzo antes del play off?

Ahora mismo no se puede por plazo. Pero me gustaría decir que Macachi, a nivel de juego, no está dando, pero es un jugador que en el día a día... Tiene un rol dentro del equipo, que es fundamental, porque es un jugador que está día a día al 200%, que no juega, pero que es la alegría del vestuario. Evidentemente por dentro estará jodido porque quiere jugar. Pero creo que es un elemento fundamental en el equipo. No juega, no mete puntos, pero es fundamental. Otro jugador en esa situación estaría pidiendo marcharse, estaría a lo mejor con malos gestos o situaciones complicadas con el entrenador, con los compañeros. Y en este caso, quiero realzar el potencial a nivel grupal y a nivel de entrenamientos que nos está dando Macachi.

"Nos enfrentamos dos veces a Obradoiro y no pudimos ganarles, merecen estar donde están"

¿Cómo de fuerte está el equipo de cara a unos hipotéticos play off?

Tenemos un grupo que ya ha estado en estas situaciones y fue pensado y fichado, por lo menos el grueso del grupo, para estas posibles situaciones de play off o de ascenso directo. Ahora estamos hablando de un ascenso directo que a principio de temporada se veía muy lejano porque había cuatro equipos con un potencial a nivel económico posiblemente por encima de nosotros y a nivel jugadores también con un perfil, a priori, con más estatus que los nuestros.

Parece que ahora el Leyma tiene que subir sí o sí...

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Tenemos delante un trasatlántico, como es el Obradoiro, tenemos a Palencia, a Estudiantes, incluso a Alicante. A principio de temporada fueron cuatro o cinco apuestas claras para poder estar en las primeras posiciones. Al final somos Obradoiro y nosotros. A nivel mental los jugadores están con ganas de ascender, lo han demostrado en la pista todo el año, el carácter que tienen, son un equipo ganador y lo van a dar todo. Perderemos o ganaremos, yo no sé lo que va a pasar evidentemente, pero es un equipo con mucha garra y mucha entereza para afrontar este play off. Está todo pensado desde pretemporada, fichar a los jugadores preparados para esta situación, porque si a mí me dicen que ahora voy a estar en esta situación, me da la risa en pretemporada. Pero claro, sí pensábamos en la posibilidad de estar entre los nueve primeros para jugar un play off y entonces fichamos a jugadores que estuviesen preparados para esta situación, que es la que vamos a afrontar, salvo que pase el viernes el milagro de que el Obradoiro no gane.