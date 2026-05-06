Dagoberto Peña, ex jugador del Leyma Coruña, condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos

El dominicano Dagoberto Peña, exjugador del Leyma Básquet Coruña [entre 2015 y 2017 y en una segunda etapa en la campaña 2020-21] y otros clubes como Breogán, Estudiantes o Barcelona B, fue sentenciado este martes a 60 años de prisión en Estados Unidos por delitos de abuso sexual infantil.

«Según los documentos judiciales, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026 Peña utilizó y persuadió a dos menores para que participaran en actos sexualmente explícitos con el fin de producir representaciones visuales de su abuso sexual», informa en un comunicado el Departamento de Justicia. Peña se declaró culpable el 23 de enero y también fue sentenciado a libertad condicional supervisada de por vida, en caso de que salga de prisión, y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

El exjugador, de 37 años, participó en el Mundial 2019 con la República Dominicana y puso fin a su carrera deportiva en 2023 en las filas del Grupo Alega Cantabria, a donde llegó procedente de la entidad coruñesa. Actualmente, ejercía como profesor de educación física y entrenador en Florida.

La investigación comenzó en 2025, cuando el padre de la víctima descubrió «comunicaciones inapropiadas» del exjugador con una menor. «Peña recibió imágenes de una menor desnuda y participando en actos sexualmente explícitos. Además, se encontraron imágenes y videos que Peña había tomado durante el abuso sexual de dos menores», agregó el Departamento de Justicia. El condenado también poseía imágenes de una tercera menor participando en actos sexualmente explícitos.