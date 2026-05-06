Una pista para practicar deportes de playa en el parque Adolfo Suárez de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña habilitará una zona de deportes de playa en el parque Adolfo Suárez, en San Pedro de Visma, en el que invertirá 120.000 euros. La instalación tendrá una superficie de juego de 1.200 metros cuadrados, con unas dimensiones de 30 x 40 metros, y estará equipado para practicar diferentes modalidades deportivas, como vóley, fútbol, balonmano y tenis playa.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó este miércoles a entidades y federaciones el proyecto, en un acto en el que, entre los asistentes, estuvo el exjugador internacional de fútbol playa y actual entrenador de la selección de Bielorrusia de ese deporte, Nico Alvarado.

Entre las actuaciones para ejecutar el proyecto, se incluye la inclusión de colectores para la evacuación del agua. La seguridad se reforzará con un nuevo cierre perimetral y la colocación de redes de protección para aumentar la funcionalidad del recinto. La instalación incluirá un nuevo sistema de iluminación LED con 4 báculos de 8 metros para practicar deporte por la noche.

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“Será una zona ampliamente equipada para que la ciudadanía pueda disfrutar de los deportes de playa, que tienen una relación muy estrecha con la ciudad y están ganando cada vez más adeptos”, subrayó Inés Rey, según informó el Ayuntamiento de A Coruña en un comunicado.