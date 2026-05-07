Charlie Uzal, sobre el final del Leyma-Obradoiro: "No gusta, porque hay que dar una imagen de cara al exterior y transmitir los valores del deporte y esos no lo son"

Muchas veces mal canalizada, pero es innegable la energía que transmitían los derbis entre Leyma y Obradoiro...

Ver el Coliseum con 9.000 personas... A mí me consta que había presencia de la Federación Española y quedaron asombrados del escenario del Coliseum, de tanta afición de A Coruña. Y habría habido más si hubiese capacidad, porque todos somos conscientes de que mucha gente de Santiago, incluso de A Coruña, se quedó sin venir. Yo creo que si el partido hubiese sido en Riazor, habría habido unos 20.000. La expectación generada fue tremenda. Gana el baloncesto gallego y evidentemente tenemos que estar contentos e ilusionados porque vemos que sigue creciendo el básquet. Yo deseo y añoro que para el año que viene haya tres equipos gallegos en ACB. Creo que es revitalizar el baloncesto gallego, que llevamos unos años ya subiendo mucho, y este año, a nivel Primera FEB, creo que ha quedado demostrado que los dos equipos somos claros dominadores de la competición. Hay que seguir potenciando el básquet gallego, porque en este caso A Coruña quiere básquet y se está demostrando día a día.

¿Cómo valora lo que pasó al final del derbi?

Realmente yo no vi nada, yo estaba en mi esquina, donde suelo estar siempre. Vi que se estaban juntando, que ya había algún tipo de problema, entonces ya me acerqué para intentar separar o ayudar. No gusta, porque yo siempre pienso que hay que dar una imagen de cara al exterior y transmitir los valores del deporte y esos no son valores. Es una situación muy difícil, porque los dos equipos nos jugamos mucho, hay mucha tensión... También hay que decir que realmente no pasó nada, Fueron unos empujones, fuimos a separar, no hubo ningún tipo de agresión. Aún así, queda feo empañar un partido tan bonito con ese escenario, con ese final. No sé de quién es la culpa, no sé qué pasó, y creo que ya hay que olvidarlo. Cuanto menos hablemos de ello, mejor para olvidarlo, porque creo que no son los valores que queremos, ni Obradoiro ni Leyma quieren transmitir al público. Menos a nuestro público, con toda la afluencia joven que tenemos, una cosa que para mí es significativa. Ahora vemos el Coliseum y es que hay una cantidad de niños increíble y a mí eso me parece muy bonito. Nos va a ayudar a que esos niños sigan siendo aficionados, porque estamos creando una afición joven que va a perdurar en el tiempo. No son los valores que hay que mostrar en el campo.

Por lo que sucedió en ese final de partido, ¿sabe por qué a Barrueta y a Huskic se les ve dolidos cuando son historia del Leyma?

Entiendo que los dos fueron del Leyma y ahora defienden los colores de Obradoiro. Es un partido en el que había mucha tensión, juegan contra su exequipo... Yo que he sido jugador, siempre que juegas contra tu exequipo, por lo que sea, dices 'no me han querido o yo no he querido estar, y quiero demostrar que soy un buen jugador, y que he tomado una buena decisión al cambiar de equipo, que es la decisión correcta'. No sé, es lo que pienso yo, pero yo no estoy en su cabeza. Un pabellón a reventar, quieres ganar, llevan dos meses hablando del partido. Son jugadores que han participado en el club, han dejado huella en A Coruña, han participado en el ascenso. Yo no les guardo ningún tipo de rencor.

¿Y ellos?

No sé, yo creo que tampoco. En el caso de Yunio (Barrueta), creo que en ese final (de partido) estaba también separando. Y en el caso de Goran (Huskic), creo que se malinterpretó, porque se ve al final en las imágenes de la tele que él realmente estaba diciéndole a uno de nuestra directiva que estaba ayudando a separar. Nosotros hablamos con él, a los diez minutos estuvimos con él. La sensación en la tele es que quería agredir o algo, y todo lo contrario, él estaba intentando explicar que lo que quería era separar. Pero sin más, yo no le daría más importancia. Tenemos relación fluida con ellos, hablamos antes y después, no hay más.

¿Habló con Carles Marco y con Dídac Cuevas de lo sucedido?

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Tampoco hablamos mucho del tema. Carles dijo en la rueda de prensa que estaba un poco dolido por esa norma no escrita de que el equipo de casa va al medio (de la pista al final del partido). En ese momento, hubo un rifirrafe, porque alguno de ellos no estaba dejándonos estar en el medio. Sin más. Con Dídac el problema de ahora es que con las redes sociales... Él hace unas declaraciones de que son los más guapos, queriendo decir que el Obradoiro es un trasatlántico de la competición, que sabemos que es un presupuesto muy importante. Lo dijo con unas palabras, en mi opinión, que no son ofensivas. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, cualquiera retuitea eso y pone abajo un comentario y engrandece y empieza a echar leña al fuego, donde no la había.