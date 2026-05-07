Charlie Uzal: "Ya solicitamos ser sede de la Final a 4 de ascenso a ACB"

¿Ya han solucionado la coincidencia del primer partido del play off con el concierto de Dani Martín?

Sí, evidentemente, nosotros tenemos que planificar, aunque ojalá el viernes ocurra que el Obradoiro no consiga la victoria, y que podamos ser nosotros los que queremos campeones. Aun así, tenemos que planificar, porque si no es así, después no nos dan los tiempos. Teníamos un problema con el concierto de Dani Martín. Hay que darle las gracias al Ayuntamiento, porque ha hecho todo lo posible para poder, por lo menos, estar el jueves, porque el viernes sería imposible. Son conciertos que están pactados ya desde hace mucho tiempo, además son conciertos que tienen mucha infraestructura, que la montan ellos y no se podía hacer mucho más. El Ayuntamiento ha reaccionado rápido y hay que darle las gracias, porque por lo menos podemos jugar el jueves. La Federación nos lo ha aceptado y creo que es lo que hay que hacer.

¿Les interesa ser sede de la Final a 4 si el Leyma se clasifica?

Hay unos plazos en la Federación para solicitar ser sede y lo hemos solicitado. No es vinculante poder solicitarlo porque o no te clasificas o al final no consigues poder realizarla. Nosotros hemos solicitado ser sede y primero, vamos a pasar ese play off, que va a ser muy complicado. No va a parecerse nada, a los partidos de liga. Ojalá me equivoque. A partir de ahí, si al final conseguimos pasar a la Final 4, entiendo que vamos a hacer todo lo posible para que seamos elegidos. Sé que hay otras peticiones de sede, no sé cuáles, porque la Federación no te lo dice, que también están empujando por ella.

El Coliseum ha sido siempre un aliado esta temporada...

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Sí, sin duda, en A Coruña hemos perdido el partido de Obradoiro y el de Copa. Nosotros, a pesar de que los últimos antecedentes de que no es favorable para el organizador, sin duda queremos jugar en casa. El apoyo del público es importantísimo, también para los jugadores es de mucha ayuda en momentos difíciles. Ha habido partidos que se nos han complicado mucho en casa y el apoyo de nuestra gente nos ha servido para motivar y para poder engancharnos y ganarlo.