Juan Copa: «Ha sido una Champions muy buena y el Liceo ha vuelto a donde debe estar»

No pudo ser. El Liceo dijo adiós a su sueño europeo en los cuartos de final después de ser superado por el Porto, en un partido de dos caras en el que los verdiblancos compitieron en la primera (llegaron a adelantarse en el marcador a través de Nuno Paiva), pero después cedieron ante el poderío y la eficacia en ambas áreas del conjunto luso. De vuelta en Galicia, Juan Copa (A Coruña, 1970) analiza la derrota de una escuadra colegial que ya piensa en el play off por el título de la OK Liga.

Acaban de volver de Portugal. ¿Cuáles son las sensaciones del equipo tras la derrota en Coimbra?

Lo primero es felicitar al Porto, que creo que, sobre todo en la segunda mitad, fue superior a nosotros. Nos queda un mal sabor de boca por el resultado en sí, que es más contundente de lo que realmente fue el partido. Creo que hicimos una buena primera parte, de las mejores que ha hecho el Liceo este año, donde demostramos nuestro plan. Nos encontramos a un equipo enfrente que ya sabíamos que estaba en un buen estado de forma, con grandes jugadores y muy contundente en el área rival, capaz de hacer muchos goles. Creo que podríamos habernos ido al descanso ganando, con la última ocasión que tenemos, que era clara para un 0-2, pero, de repente, terminamos 1-1 a falta de un minuto y medio. En la segunda, para mí es más mérito del rival que demérito nuestro. Ellos fueron mucho mejores, con esa contundencia que acabo de decir. Y, cuando esa pasa, pues hay que felicitarlos y aprender de lo que no hemos hecho bien.

A raíz del 4-2 se meten en el choque e intentan ir a por el empate. ¿Se desprotegieron atrás?

El 4-2 llegó en un momento delicado, quedaban todavía 15 o 16 minutos. Intentamos que hubiese un rato de pausa para esperar nuestra oportunidad, pero es cierto que, a falta de diez minutos, el Porto apostó por cuatro jugadores que patinan muy bien para controlar el partido y, como es lógico, nosotros tuvimos que abrirnos un poquito para intentar ajustar el marcador. De hecho, el 5-2 viene de una buena oportunidad nuestra en una transición de cuatro para tres, pero ellos estuvieron muy contundentes. En la primera mitad, nosotros tuvimos bastantes llegadas en las que no estuvimos acertados, donde también Xavi Malián, que ya lo conocemos, lo hizo muy bien. Por ahí van muchas veces esos partidos, por los famosos detalles, por estar acertados en las áreas. La primera parte fue nuestra y no supimos sacar una buena renta, eso es lo único que nos podemos achacar. Del resto, lo dimos todo hasta el final. No podemos quedarnos solo con este partido, hemos hecho once partidos de Champions en los que solo hemos perdido tres, ha sido una temporada muy buena. Llevamos dos años consecutivos en cuartos, que es donde debe estar el Liceo, y ahora esto va de insistir y prepararnos para volver.

La liga, siguiente objetivo verdiblanco

El calendario no se detiene y ya tienen en el horizonte el 'play off' por el título de la OK Liga. ¿Se pueden sacar conclusiones de Coimbra para aplicar en el mes que les queda por delante?

Si algo hemos hecho muy bien este año, ha sido focalizarnos siempre en el siguiente partido y no pensar en lo de atrás. Analizaremos el duelo del Porto a nivel individual y colectivo, claro, pero de manera interna. No hay muchos equipos en España que jueguen como el Porto, así que tenemos que cambiar el chip y ponernos en modo play off, que es totalmente diferente. Debemos empaparnos de nuestro rival, que es el Lleida y hace poco que jugamos contra ellos. Tendremos el viernes una sesión de recuperación y será bueno volvernos a encontrar, porque no hemos hablado mucho después de la eliminación, pero el fin de semana será libre para despejar las cabezas.

Terminaron la fase regular de la OK Liga en la primera plaza. ¿Qué importancia le dan al liderato, pese a tener que jugar el 'play off' para ser campeones?

Le damos muchísimo valor, hacía trece años que no lo lográbamos. Cuando hace tanto tiempo que no se consigue algo, eso indica lo difícil que es hacerlo. Nos ha costado mucho, pese a que en los últimos partidos hemos jugado contra equipos que ya no tenían mucho en juego. Le damos un valor increíble en ese sentido. Y, después, en un play off de este tipo sabemos que el factor cancha es muy importante. Si defendemos nuestra posición en nuestra pista, iremos pasando las eliminatorias con el apoyo de nuestra gente. Estamos invictos en Riazor en todas las competiciones, incluida la propia Champions, y ese tiene que ser el objetivo.