Baloncesto
Maristas y Compañía de María se llevan una Copa Colegial de récord
La competición contó con la participación de 19 entidades, más que nunca en su historia
La Copa Colegial Coruña baja el telón con números históricos. Maristas, en la categoría femenina, y Compañía de María, en la masculina, levantaron los entorchados tras una competición que superó su mejor marca de equipos inscritos (19 institutos de la ciudad de A Coruña y su entorno), así como de asistencia en las gradas, con una presencia de espectadores por encima de la media de otras temporadas.
Además, el torneo también ha demostrado que goza de buena salud en el universo digital, donde cuenta con más de 3.000 visualizaciones en los vídeos publicados los perfiles oficiales de sus redes sociales.
Maristas y Compañía imponen su ley
Los trofeos de la Copa Colegial ya lucen en las vitrinas de los colegios vencedores. En la categoría femenina, Maristas se impuso en la final a Compañía de María (48-55), el anterior campeón, que no pudo revalidar el título.
La competición masculina sí sonrió a la entidad de Riazor. Compañía, que dio la sorpresa en semifinales eliminando al Eirís, se consolidó como el mejor equipo de la ciudad tras superar en el partido definitivo al Esclavas con un contundente 48-70.
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