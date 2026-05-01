El ascenso del Leyma Coruña a ACB se cuece en los fogones del Fontes do Sar

El Leyma Básquet Coruña vivirá la jornada más importante de la temporada a través de la televisión. La idiosincrasia de la competición, la marcha deportiva del equipo y el rendimiento del Obradoiro han derivado en que el ascenso directo se decida en el último fin de semana de la Primera FEB, justo en la fecha de descanso del cuadro naranja. Ello implica, por tanto, que la escuadra de Carles Marco pueda ser de ACB en diferido y sin calzarse las zapatillas, siempre y cuando el Obradoiro pinche frente al Guipuzkoa el viernes en el Fontes do Sar (21.00 horas).

A Coruña reza por que se produzca el milagro. Después de una agotadora carrera de fondo de 32 partidos, el Leyma espera en la línea de meta a que su principal competidor tropiece. Un triunfo del Obradoiro igualaría los guarismos de coruñeses y compostelanos en un balance de 28 victorias y 4 derrotas, pero, en igualdad de condiciones, pierden los de Carles Marco. Los dos resultados negativos frente a la escuadra de Diego Epifanio (103-99 en Santiago y 84-92 en el Coliseum) decantan el basket average a favor de la escuadra picheleira, que depende de sí misma para retornar a lo más alto por la vía rápida.

Un gigante en su mejor momento

El Obradoiro ha demostrado que no le tiemblan las piernas en los momentos clave. Comenzó el curso con cierta zozobra tras dos derrotas consecutivas, pero, una vez que logró encajar sus engranajes, ya no bajó el ritmo. Perdió contra el COB por el camino, en una mala tarde, pero en el último mes y medio aplastó a Palencia en casa y se impuso en A Coruña con una segunda parte tan sólida como efectiva. El único borrón en su inmaculada trayectoria estuvo en Burgos, en la pista del Tizona, donde cayó 99-96, un partido que devolvió a los coruñeses la fe en el ascenso. Pero los hombres de Epi no han vuelto a fallar. Ganaron a base de talento al Estudiantes y machacaron al Cantabria para disipar las dudas y mandar un mensaje claro a la escuadra naranja: el ascenso directo se vende muy caro. Los pupilos de Diego Epifanio están a cuarenta minutos de la gloria y, a priori, lo tienen todo a favor. Dependen de sí mismos, son locales y cuentan con varias de sus figuras (Barcello, Brito, Quintela, Dos Anjos o Kravic) en su mejor momento de la temporada. Todo les entra, todo les sale.

Pero el partido se juega a dos bandas y, enfrente, estará un Guipuzkoa que todavía no ha completado sus deberes. El Leyma Coruña se encomienda a Sergio García, extécnico naranja, para remar a favor de su causa. El conjunto vasco, además necesita vencer para asegurar la quinta plaza, una posición que le garantizaría el factor cancha en la primera ronda del play off. En el partido de ida, vencieron los gallegos por un punto (95-96), en un duelo decantado en la prórroga.

Joe Cremo entra a canasta contra el Guipuzkoa en el Coliseum. / CASTELEIRO

Con el respaldo del Concello para acoger la Final a 4

La fiebre de la ACB se palpa en las calles de las dos ciudades implicadas. Por un lado, el Concello de Santiago ha anunciado que, igual que hizo el día del derbi frente al Leyma, habilitará una gran pantalla para que los seguidores que no puedan entrar al pabellón sigan el partido en los aledaños del Fontes do Sar. Por otro lado, A Coruña quiere la Final a 4 si la entidad que preside Pablo de Amallo no asciende directo. El club ha mostrado a la Federación Española su interés para organizarla y cuenta con el respaldo de la corporación municipal, tal y como afirmó la alcaldesa, Inés Rey, este jueves en la Cadena COPE: «El club sabe que tiene nuestro apoyo y, si hay que jugarlo [el play off], que vaya todo bien».