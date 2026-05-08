Un Maristas-GEiEG que vale más que un ascenso a la Liga Challenge: «Es el partido más importante de la historia del baloncesto femenino de A Coruña»

«El partido de esta semana es el más importante de nuestra historia, pero también del baloncesto femenino de la ciudad». Así de contundente se muestra Fernando Buendía, entrenador de Maristas, en la previa del encuentro contra el GEiEG que puede valer un ascenso a la Liga Challenge (sábado, 17.00 horas). El cuadro coruñés se impuso en la ida en Girona por 58-71, pero debe rematar la faena en casa, ante su gente, en el que ya se define como el choque más determinante de la trayectoria deportiva del club. «El que jugamos el año pasado en Vilagarcía contra el Logroño fue similar a este. Quizá aquel y este sean los más importantes de Maristas en los últimos años», añade Eugenia Filgueira, la capitana colegial. «Es el partido que todas las jugadoras y entrenadores soñamos con jugar», concreta el técnico.

Hace ya varias temporadas que Maristas persigue el salto a la Liga Challenge, la segunda categoría de la estructura nacional, un ascenso que, más allá del éxito que supondría para la entidad, sería un gran paso adelante para la base de A Coruña. «Somos un referente para las niñas de la ciudad, pero también para Galicia. En el equipo estamos Raquel y yo, que somos coruñesas, pero también está Andrea, que es de Porriño; Sonia, de Ferrol; o Carla, de Arteixo. Es importante que la cantera vea que tiene una salida al baloncesto semiprofesional cerca de casa, que no tengan que irse lejos para seguir progresando como tuvieron que hacer muchas excompañeras de Maristas», apunta Eugenia. Buendía refrenda sus palabras: «Salvando la época del Autopistas, y con el máximo respeto a Tono Lagares, que es un icono en la ciudad, A Coruña nunca había estado tan cerca de alcanzar una liga plenamente profesional. Sería acercar a un club de patio de colegio a los clubes grandes del baloncesto gallego, como el Celta, el Baxi Ferrol o el Ensino».

Fer Buendía anima a sus jugadoras desde la banda en un duelo de esta temporada. / Iago Lopez

Un GEiEG sin nada que perder

El triunfo en la ida le da a Maristas una bala extra de oxígeno, pero el vestuario considera que el resultado es «engañoso» y que el encuentro fue «muy complicado, muy duro y muy físico». «Es el partido que más cansado he terminado, sin jugar, en los últimos años. Fue durísimo. Los contactos, el calor, la fatiga... Estuvo muy igualado y abrimos brecha en los últimos dos minutos y medio en los que ellas se mueren físicamente», explica Buendía. Las coruñesas llegaron más frescas al tramo final, en el que mordieron para dar el primer paso hacia la Challenge. «Detectamos que estaban muy cansadas, nos miramos y dijimos: 'Venga, vamos a por ellas'. Supimos que teníamos que apretar con todo lo que teníamos para sacar una buena ventaja para la vuelta», añade Eugenia.

En A Coruña, tanto el staff como las jugadoras esperan un duelo «muy similar» al del Lluis Bachs. «En una semana no te da tiempo a cambiar muchas cosas. La duda que tengo es si el GEiEG va a querer abrir el partido un poco más, pero, en general, será otro duelo muy físico, de muchos contactos y al límite en lo físico. Nosotras debemos ajustar dos o tres cositas que pudimos mejorar en Girona y tratar de mantener las cosas buenas que hicimos, que fueron muchas. El equipo supo ser muy resiliente, igualar la intensidad y, defensivamente, hizo una segunda parte que rozó la excelencia», analiza Buendía.

Eugenia Filgueira organiza un ataque de Maristas en el partido frente al Avilés. / CASTELEIRO

Pese a la mezcla de ilusión, tensión y nervios, la palabra que más se ha repetido esta semana de puertas para dentro es «normalidad».«Hay muchas ganas de jugar el partido, está en el ambiente y se siente un cosquilleo en el entorno, pero tenemos que trabajar igual y disfrutarlo cuando llegue el día», señala Buendía, que confiesa que Arsenio Iglesias le ha servido de inspiración: «Empezamos la semana con el vídeo de 'Cuidado con la fiesta, que nos la quitan de los fuciños'. Sabemos lo que cuesta cada punto y tenemos cero confianzas, pero tampoco ningún tipo de miedo».

A Coruña también juega

Maristas no estará solo. Para la gran cita, el vestuario espera un pabellón lleno hasta los topes. «El año pasado ya fue una locura la cantidad de gente que se desplazó a Vilagarcía, este fin de semana fueron algunas familias a Girona y, en partidos importantes, como el del Mataró o el Ibaizabal, el pabellón ya estaba casi lleno. Ojalá que este fin de semana se consiga del todo», comenta Filgueira. «Que se llene el colegio es parte del proceso de nuestro crecimiento en la ciudad y hay que entenderlo, respetarlo y disfrutarlo. Siempre hay la duda de si te puede sobreexcitar o bloquear, como nos pasó la primera vez que jugamos así. Pero, desde entonces, el equipo ha madurado y se ha acostumbrado a este ambiente», concluye el entrenador coruñés.