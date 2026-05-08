¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

Hay varias ligas que han acabado y otras se han tomado el fin de semana de descanso, pero llega también el mes de mayo y es el momento de recoger los frutos. El potencial ascenso de Maristas puede no ser el único en los próximos días.

Hockey sobre patines

Sobre ruedas el partido más importante que se jugará este fin de semana llegará el domingo a las 12.00 en el Agra 1. El Marineda saltará a la pista para medirse al Raspeig. Un triunfo le dará al salto y A Coruña recuperará la plaza perdida hace meses en la OK Liga Femenina. El conjunto de Nelson Obelleiro ya ganó la Copa Princesa. El Resa Cambre juega a la misma hora y el mismo día en Ponteareas con el anhelo de poder salvarse. En OK Plata masculina, el domingo a las 16.10 Compañía visita a Mataró y Dominicos, a Manlleu. En OK Bronce masculina el Liceo B recibe este sábado al Santutxu a las 20.00. En el mismo horario, Compañía B y Oleiros enfrentan fuera a Traviesas y Telecable, respectivamente.

Balonmano

El OAR cierra la liga sin nada en juego después de ese doloroso empate de la semana pasada. Visita este sábado a las 19.00 al Puerto Sagunto, segundo en la tabla, que sí jugará ese play off a Asobal que perseguían los coruñeses.

Atletismo

Vuelve el Coruña Corre. La segunda carrera del año, la bajada popular de cross de San Pedro de Visma, arranca el domingo a las 10.00 horas del entorno del centro cívico con unos 1.300 inscritos.

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Boxeo

Gala en el Barrio de las Flores a partir de las 19.00 horas este sábado con el combate de Enmanuel Reyes con Iván Matute como plato estrella. Se podrá seguir por la TVG.