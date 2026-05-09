Balonmano | División de Honor Plata
28-27 | El OAR cierra el curso sin premio en la pista del Puerto Sagunto
Planta cara en la pista del segundo, pero se queda con la miel en los labios en un partido en el que ya no se jugaba nada | Termina la liga octavo
El Attica 21 Hotels OAR Coruña no se jugaba nada en la última jornada de la División de Honor Plata, pero se marchó contrariado de su visita a la pista del Puerto Sagunto. Perdió (28-27) en un duelo reñido en el que los valencianos tenían que ganar para asegurar la segunda plaza en la tabla.
Los de Nando González mostraron su versión más competitiva ante uno de los rivales más fuertes de la categoría, pero se quedó con las ganas de empatar en el último minuto e, incluso, en la última posesión del partido. Termina la liga en la octava posición de la clasificación.
- Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- Dos 'capitanes' de Inditex disfrutan del derbi entre el Leyma y el Obradoiro en A Coruña
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
- 75-74 | Crueldad máxima en el desastre del Leyma
- O Gran Camiño en A Coruña: Contrarreloj bajo la mirada de la Torre de Hércules