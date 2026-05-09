28-27 | El OAR cierra el curso sin premio en la pista del Puerto Sagunto

El Attica 21 Hotels OAR Coruña no se jugaba nada en la última jornada de la División de Honor Plata, pero se marchó contrariado de su visita a la pista del Puerto Sagunto. Perdió (28-27) en un duelo reñido en el que los valencianos tenían que ganar para asegurar la segunda plaza en la tabla.

Los de Nando González mostraron su versión más competitiva ante uno de los rivales más fuertes de la categoría, pero se quedó con las ganas de empatar en el último minuto e, incluso, en la última posesión del partido. Termina la liga en la octava posición de la clasificación.