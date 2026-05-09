73-52 | Maristas cumple su sueño y jugará en Liga Challenge

El baloncesto coruñés tenía un motivo de peso para festejar este fin de semana. Y Maristas no defraudó. El conjunto colegial cumplió el sueño que comenzó a aparecer por su mente hace tres años, cuando decidió dejar de sufrir por salvarse en Liga Femenina 2 y empezar a elevar sus miras más alto. Tanto, que ya se le quedó pequeña la tercera categoría del baloncesto español. Con un proyecto de casa, con un pabellón escolar que ruge como una arena profesional, el equipo que dirige Fernando Buendía amarró el ascenso a Liga Challenge al vencer (73-52) al GEIEG con una exhibición colectiva que lideraron en ataque Brenda Fontana y Sofía Arcos.

Un pabellón de colegio a reventar recibió a Maristas, dispuesto a hacer historia en la historia del baloncesto coruñés. A pesar de contar ya con una renta de 13 puntos tras el partido de ida, las coruñesas no dejaron nada al azar desde el salto inicial Tocó conjugar los nervios propios con las urgencias del GEiEG. Sofía Arcos y Raquel Botana supieron hacerse notar desde los primeros ataques cerca de la pintura. Sus puntos fueron el pilar sobre el que cimentar un ascenso cocinado a fuego lento durante toda la temporada e, incluso, durante cursos anteriores.

No fue tarea sencilla contener a las catalanas, bien lideradas por Alba Coma y algún que otro triple de Janina Pairo. Llegaron a ponerse por delante durante algunas posesiones, pero la balanza volvió a decantarse del lado coruñés cuando aparecieron en escena Dimitrijevic, Arcos y Zeballos, siempre diferenciales con su calidad. Un contragolpe y bandeja de Eugenia Filgueira, que ha vivido mil batallas de Maristas, asentó 20-14 al final del primer cuarto.

No iba a ser un paseo de rosas todo el partido. Tras un parón largo entre el primer y el segundo cuarto, por una microrrotura de uno de los colegiados, el conjunto catalán regresó a la pista con las ideas más claras. Cargaron la zona, consiguieron puntos fáciles con bandejas bajo el aro y, con un triple de Claudia Morente, tomaron el mando (22-23). Fer Buendía paró el partido para buscar una reacción rápida, pero no definitiva. El GEIEG no dejó de presionar y, aunque sufría con los constantes robos de las jugadoras coruñesas, y firmó un último minuto antes del descanso casi perfecto para marcharse por delante al descanso (33-36).

Segunda parte

El equipo catalán todavía tenía que ampliar diez puntos más su renta, pero Maristas no quiso ni mirar a la calculadora. Luchó por cada rebote ofensivo, respondió a cada conato de fuga del GEIEG. Encontró en las manos de Josefina Zeballos los triples certeros que necesitaba y en las de Brenda Fontana, la seguridad de convertir cada tiro interior en canasta.

Fue la uruguaya la encargada de firmar el empate para que Arcos y Nuria Ríos pusiesen contra las cuerdas a sus rivales, que pidieron un tiempo muerto fruto de la desesperación (44-40). La seriedad en los rebotes defensivos de Maristas permitió percutir en transición y dejar guardarse medio ascenso en el bolsillo en el tercer cuarto (57-49).

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Quedaban diez minutos para celebrar sin perder el foco, pero con la conciencia de tener 20 puntos de colchón para ascender. La renta se elevó hasta los dobles dígitos en el tanteo y ya no volvió a bajar. El triunfo terminó con un 73-52 en el marcador, pero las miradas estaban puestas en el otro lado del pabellón escolar. En una grada que no dejó de animar y festejar la gesta de un equipo, Maristas, que cumplirá la próxima temporada su sueño de representar a A Coruña en Liga Challenge.