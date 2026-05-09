La Federación permite al Leyma disputar su primer partido del 'play off' el jueves

Una vez finalizada la fase regular, con el ascenso directo Obradoiro, el Leyma Coruña sabe que su camino hacia la Liga ACB pasará por la vía lenta del play off, en el que tendrá el factor cancha a su favor, y la final four, que aspira a organizar. La Federación España de Baloncesto establece que el segundo y el tercer clasificado de la fase regular, entre los que se encuentra el equipo coruñés, deben jugar sus partidos viernes y domingo, mientras que el cuarto y el quinto jugarán el jueves y el sábado.

Sin embargo, el conjunto naranja consiguió el visto bueno de oficio de la FEB para disputar su primer partido el día 14, fecha en la que también se disputarán los primeros cruces del Palencia-Fuenlabrada y el Gipuzkoa-Oviedo, ante la incompatibilidad con los conciertos de Dani Martín, que se celebran en el multiusos coruñés los días 15 y 16. El domingo 17 se mantiene el segundo partido de la eliminatoria.

No obstante, esta situación levantó quejas en el conjunto balear. "Hay dos alternativas. Puede ser Santiago o A Coruña. Según las bases de competición, el primer partido es el viernes y el segundo, el domingo. Si por lo que sea se van a modificar en la última semana, tendremos que hablarlo porque ir un día más a un desplazamiento implicaría estar cinco o seis días fuera", se quejó Javi Zamora, técnico del Hestia Menorca, en la previa de la última jornada de Primera FEB.

Al mejor de cinco

El Leyma Coruña ya sabe que su camino para el ascenso la Liga ACB tendrá que pasar por la vía lenta del play off y la final four. El conjunto naranja arrancará la fase el próximo jueves, 14 de mayo, en el Coliseum contra el Menorca. Será el primer duelo en una serie al mejor de cinco en la que volverá a ejercer de local el domingo, en el segundo partido. Ambos encuentros se disputarán a las 20.00 horas.

La siguiente semana, el equipo de Carles Marco viajará a Mahón. Disputará el tercer partido de la eliminatoria el viernes 22 de mayo a las 21.00 horas. En caso de que la eliminatoria no esté resuelta, se jugará el cuarto partido el domingo 24 de mayo a las 18.00 horas, también a domicilio. Si la ronda se resuelve en un hipotético quinto partido, este será en el Coliseum coruñés el viernes 29 de mayo a las 20.45 horas.

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Para volver a la máxima categoría, el Leyma tendrá que ganarse el ascenso en una final four a la que acceden los vencedores de los cuartos de final. Se jugará los días 6 y 7 de junio, sábado y domingo, en una sede neutral. El equipo coruñés aspira a ser el organizador de esta fase final, en caso de disputarla. Ya presentó su candidatura a la FEB, que también cuenta con otras propuestas sobre la mesa.