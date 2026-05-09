Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

Piragüismo

Carlos Arévalo, sexto en el K1-200 en la Copa del Mundo

Se queja de fallos en el sistema de salida | Finaliza el K4-500 en la novena posición

Carlos Arévalo, en la Copa del Mundo de Szeged.

Carlos Arévalo, en la Copa del Mundo de Szeged. / RFEP

RAC

A Coruña

Carlos Arévalo se quedó lejos de la lucha por las medallas en la final del K1-200 de la Copa del Mundo de Szeged. El palista betanceiro terminó en la sexta posición tras una prueba con polémica. Se quejó de que los sistemas de salida se activaron antes de recibir los preavisos acústicos con los que se preparan antes de arrancar la competición.

Antes del varapalo en la prueba individual, Arévalo terminó noveno con el equipo del K4-500. El barco español, que comparte con Adrián del Río, Álex Graneri y Marcus Cooper, se impuso en la final B tras quedarse fuera de la gran final en la ronda anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents