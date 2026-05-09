Piragüismo
Carlos Arévalo, sexto en el K1-200 en la Copa del Mundo
Se queja de fallos en el sistema de salida | Finaliza el K4-500 en la novena posición
A Coruña
Carlos Arévalo se quedó lejos de la lucha por las medallas en la final del K1-200 de la Copa del Mundo de Szeged. El palista betanceiro terminó en la sexta posición tras una prueba con polémica. Se quejó de que los sistemas de salida se activaron antes de recibir los preavisos acústicos con los que se preparan antes de arrancar la competición.
Antes del varapalo en la prueba individual, Arévalo terminó noveno con el equipo del K4-500. El barco español, que comparte con Adrián del Río, Álex Graneri y Marcus Cooper, se impuso en la final B tras quedarse fuera de la gran final en la ronda anterior.
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