Fer Buendía, entrenador de Maristas: «Este ascenso es histórico para A Coruña»

«El año pasado, cuando veía a niños de la cantera llorando porque perdemos el ascenso, cuando no era el objetivo, me quedó ese regusto. Esta semana lo pasé mal porque la gente nos decía ‘lo tenéis’. Cuando generas ilusión, te sientes responsable, por eso estoy aliviado y alegre por todo esto. Esto es histórico para A Coruña y para el baloncesto femenino», reflexionó Fer Buendía en medio de la celebración del ascenso de Maristas a la Liga Challenge.

El técnico del equipo coruñés reconoció que su equipo no jugó bien en la primera por los nervios, pero mejoró en un segundo tiempo excelso. «En la segunda parte fuimos el equipo que tenemos que ser. Defendimos bien, estuvimos duras y ajustadas», elogió el entrenador, que destacó el carácter de sus jugadores para mantenerse fieles al estilo que ha acompañado el proyecto en los últimos cuatro años.

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Es el triunfo de una idea, de un «equipazo» en el que «todas han remado» para llegar a unas cotas inexploradas para Maristas. Lo ve, también, como un ejemplo para muchas de las niñas que se dejaron la garganta animando desde la grada. «Raquel y Eugenia son de aquí, Carla es de Arteixo, Sonia de Ferrol y Andrea de O Porriño. Cualquier niña tiene que soñar con jugar en Maristas porque está cerca. Si entrena y trabaja, puede llegar», animó Fer Buendía antes de entregarse a la merecida fiesta del ascenso.