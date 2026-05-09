El Leyma Coruña pone a la venta las entradas para el 'play off' de ascenso

El Leyma Coruña arranca el próximo jueves, 14 de mayo, el camino largo hacia el ascenso a la Liga ACB, por la vía del play off, contra el Menorca. Será una serie al mejor de cinco partidos, con el factor cancha a favor del equipo naranja. Los dos primeros partidos, y un hipotético quinto encuentro, se disputarán en el Coliseum. Para allanar el camino hacia la final four, que aspira a organizar, también, en A Coruña, el conjunto de Carles Marco quiere contar con todo el aliento de la marea naranja. El club puso este sábado a la venta las entradas para estos encuentros, no incluidos en el abono de la temporada regular. Los socios, no obstante, contarán con precios reducidos.

La entidad naranja ofrece paquetes de entradas para el primer y el segundo partido de los cuartos de final. Los socios abonados tendrán su asiento reservado para adquirir las entradas. Deberán que identificarse en la plataforma de compra para obtener sus billetes a 15 euros, en el caso de adultos, 12 euros para jóvenes y 8, para la categoría infantil. Los aficionados que no sean socios podrán adquirir también billetes en los asientos disponibles en el recinto, con precios que oscilan entre los 18 y los 45 euros, en función del sector de la grada. En ambos casos, abonados y no abonados, solo se pueden adquirir de en línea.

Entradas individuales

Los socios tienen hasta el próximo miércoles, 13 de mayo, a las 16.00 horas para adquirir los paquetes de entradas para sus asientos. Luego, quedarán liberados, exclusivamente, para los duelos de play off que se disputan esta semana, el jueves 14 y el domingo 17, ambos a las 20.00 horas. A partir de esa fecha solo podrán comprarse entradas individuales, para cada uno de los encuentros por separado. Se mantienen los precios para los abonados, pero no para los que no son socios.

Noticias relacionadas

Las taquillas del Coliseum abrirán dos horas antes de ambos encuentros para la venta exclusiva de entradas para el encuentro que se dispute ese mismo día.