El Liceo B mantiene el tipo entre los coruñeses de OK Bronce

El Liceo B firmó el único triunfo coruñés en la jornada en horario unificado de OK Bronce. Se impuso en casa al 7-4 al Santutxu en una gran exhibición de mordiente.

El Compañía B empató (5-5) en su visita a la pista del Traviesas de Vigo. Por su parte, el CH Oleiros perdió (4-2) a domicilio contra el Telecable gijonés. Los tres clubes coruñeses llegan salvados a la última jornada de liga. Ninguno tiene opciones de pelear por el ascenso.