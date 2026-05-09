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Hockey sobre patines | OK Bronce

El Liceo B mantiene el tipo entre los coruñeses de OK Bronce

Empate para el Compañía B y derrota para el CH Oleiros

RAC

A Coruña

El Liceo B firmó el único triunfo coruñés en la jornada en horario unificado de OK Bronce. Se impuso en casa al 7-4 al Santutxu en una gran exhibición de mordiente.

El Compañía B empató (5-5) en su visita a la pista del Traviesas de Vigo. Por su parte, el CH Oleiros perdió (4-2) a domicilio contra el Telecable gijonés. Los tres clubes coruñeses llegan salvados a la última jornada de liga. Ninguno tiene opciones de pelear por el ascenso.

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