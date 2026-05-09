El Marineda roza la OK Liga: «Subir sería cerrar un ciclo»

Han pasado siete meses desde que el Marineda Hockey cosechase el primer triunfo de su historia en su debut en OK Plata. Desde aquel 7-1 al Berenguela, hace 218 días, hasta este domingo, 10 mayo, han pasado 23 jornadas en las que la escuadra de Nelson Obelleiro ha firmado 20 victorias y solo 3 empates. Invicto. Gigante. Y con el ascenso en la mano. A falta de tres jornadas, las coruñesas pueden ser equipo de OK Liga este domingo si vencen al Raspeig en el Agra 1 (12.00 horas). «Llevamos trabajando todo el año para esto y nos encantaría ascender en casa para celebrarlo con la afición, ojalá que el pabellón esté lleno», señala Ale Martín, una de las grandes figuras del equipo coruñés.

Para alcanzar la máxima categoría, el Marineda debe vencer a un Raspeig talismán. Las alicantinas fueron las anfitrionas de la Copa Princesa, el primer y, de momento, único título en la breve historia coruñesa. «Los dos resultados que hemos tenido contra ellas son muy dispares. En liga fue muy abultado (0-12), pero en Copa nos costó más (4-1). Tenemos el máximo respeto por ellas», comenta Ale.

Dinámica impecable

La trayectoria local invita a soñar, con unos números estratosféricos que han señalado a la escuadra gallega como el gran rival a batir durante toda la campaña. «No esperábamos llegar a mayo imbatidas y ojalá se mantenga así. Además de ascender, también nos gustaría ganar la liga», confiesa Martín. Pese a los buenos guarismos, la competencia del Raxoi y el Alcalá ha impedido que el Marineda fuese equipo de OK Liga con más antelación. «Es extraordinario que no hayamos ascendido todavía, pero es que hay mucho nivel en Plata. Nosotras hemos tenido resultados engañosos, porque nos ha costado superar a muchos equipos aunque el marcador final fuese amplio. Todo el mundo compite, es una categoría muy competitiva. Los equipos saben que no pueden fallar, porque tropiezas cuando no debes y te metes en un problema», comenta Ale.

Como favoritas, las jugadoras coruñesas han convivido con esa presión desde el principio. «Siempre tengo la confianza de que vamos a ganar de un modo u otro, porque tenemos un equipo de mucha calidad y entrenamos con compromiso e intensidad», dice Martín. Una de las principales claves del buen hacer coruñés está en su estilo. «Tenemos mucha libertad, buscamos un hockey muy dinámico, con presión arriba y muchos goles. Hemos estado muy acertadas, sobre todo Alba [Garrote, que leva 45 dianas]; es una máquina», apunta la jugadora.

Impulso para A Coruña

«Ascender sería como un cierre de ciclo, un volver a empezar en la máxima categoría», apunta Ale Martín, que vivió las dos caras de la moneda en la élite con el Hockey Club Coruña y desea un nuevo capítulo con final feliz en lo más alto: «A Coruña se merece un equipo al que por fin le salgan las cosas bien».

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Más allá de los intereses particulares, la presencia de equipos gallegos en la OK Liga será un paso adelante para el hockey de Galicia. «Con todo lo que ha pasado en los últimos años, con proyectos que no acaban de asentarse, sería genial que subiésemos nosotras y el Raxoi», indica Ale. «Ya se ha visto en los Campeonatos de España que hay talento y proyección, pero esas niñas se merecen un proyecto serio que apueste por ellas. Nos gustaría que el Marineda fuese su salida al hockey profesional», agrega. Las jugadoras, eso sí, son conscientes de que, si suben, «el año que viene será difícil», pero, si consiguen asentarse, desean ser «un proyecto bonito y que, sobre todo, dure más de un año o dos». «A ver si a la tercera [tras su paso por el Liceo y el HC] va la vencida», bromea.