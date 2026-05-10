3-1 | El Marineda Hockey asciende a la OK Liga con honores

Al Marineda Hockey le han bastado siete meses para alcanzar la OK Liga Iberdrola. Desde su primer partido oficial el pasado mes de octubre frente al Berenguela hasta la victoria de este domingo contra el Raspeig (3-1) han transcurrido 218 días en los que la entidad coruñesa ha mostrado hechuras de equipo de élite. Desde aquel primer triunfo hasta el último, el que le ha valido el billete a la máxima categoría, ha disputado 24 jornadas en las que se ha impuesto en 21 de ellas, ha firmado tres empates y continúa invicto, sin haber perdido ni una sola vez. Un bagaje excelso que lo ha impulsado a lo más alto, donde A Coruña volverá a estar representada tras la desaparición del Hockey Club Coruña en la presente temporada.

Acoso y derribo

Nelson Obelleiro no reservó nada. Salió de inicio con Mencía Mosquera, Alba Garrote, Mar Franci, Ale Martín y Efe Muñoz, una declaración de intenciones sobre lo quería que pasase sobre el parqué del Agra I. Se vio desde el principio que el duelo iba a ser un asedio. Las locales salieron a tumba abierta y la única duda era cuanto iban a tardar en abrir el marcador. El Raspeig se defendía como podía, prácticamente colgado de su larguero y con la esperanza de intentar sorprender en alguna transición veloz. Estuvieron cerca de lograrlo a través de los sticks de Sabrina Gómez y Paula Milán, pero Mencía se mostró segura. Más allá de los sustos puntuales, el guion continuaba invariable. Insistencia local y defensa visitante, aunque sin puntería ni fortuna. Alba Garrote fue la más activa. La asturiana, casada con el gol, acumulaba en su cuenta particular antes del inicio del choque tantas dianas como todo el Raspeig junto: 45.

El Marineda dominaba, pero no acertaba. Cony Urbina gozó de varias llegadas desechadas por Zoe Gómez, la meta rival, y el palo. El cuadro alicantino se creció. Vio que su resistencia daba frutos y apretó sobre la meta de Mencía, en varias llegadas que la portera local resolvió con agilidad. Las advertencias espolearon al Marineda, que metió una marcha y, a base de insistencia encontró su premio a seis minutos del descanso. Ale Martín, entre una maraña de camisetas amarillas, desatascó al conjunto de Nelson Obelleiro con un misil directo a la red. 1-0 para disipar los nervios y las dudas. Con ventaja, Efe Muñoz pudo ampliar la renta en varias ocasiones, pero fue otra vez Martín la que rubricó el segundo tras una gran acción individual (2-0) para irse al vestuario con los pronósticos cumplidos.

Sufrir y celebrar

La segunda mitad comenzó con sorpresa. Efe Muñoz erró un pase en el centro de la pista y Sabrina robó la bola decidida a recortar distancias. Lo logró, con una ejecución precisa ante Mencía que ajustaba las tornas (2-1) con más de veinte minutos por delante. El Marineda tuvo la réplica inmediata en un penalti cometido sobre Ale Martín que Garrote envío al palo, pero, lejos de bajar la cabeza por el error, se fue hacia arriba. Las coruñesas reclamaron gol en otro lanzamiento de la asturiana al larguero y Efe Muñoz hizo sonar el hierro en la acción posterior. Aumentó la intensidad y subieron los decibelios. Marta Milán y Sabrina rozaron el empate y Garrote golpeó el poste una vez más. La tranquilidad se resistía.

Obelleiro paró el duelo para templar los nervios y reorganizar las ideas. En la vuelta, el palo volvió a frustrar a una Efe Muñoz que resoplaba, desesperada con su propia fortuna. El crono corría y la tensión se incrementaba, porque el Raspeig no dudaba en probar a Mencía cada vez que superaba la divisoria. El Marineda lo intentaba por todas las vías. Desde cerca y desde lejos, con jugadas colectivas e individuales. Con la cabeza y con el corazón.

En los cinco minutos finales, la escuadra coruñesa se acordó de que iba ganando y redujo los riesgos. El resultado era corto, pero servía. Bajó el ritmo, respiró, asumió el control de la bola. Y la fortuna le sonrió. Paula Milán derribó a Franci en una transición y el Raspeig se quedó con una menos por tarjeta azul. En la reanudación, Garrote acudió a su cita con el gol con un trallazo y selló el pasaporte local al olimpo (3-1). El Marineda suspiró, gritó y celebró. Menos de un año después de su fundación, y tras un recorrido intachable, por fin es equipo de OK Liga.