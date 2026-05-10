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Atletismo | Coruña Corre

Antón Gómez e Inés Papín triunfan en la Baixada Popular de San Pedro de Visma

En torno a 2.400 atletas participaron en la tercera cita del calendario de Coruña Corre

La carrera popular de Visma, bajo la lluvia en A Coruña

La carrera popular de Visma, bajo la lluvia en A Coruña

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La carrera popular de Visma, bajo la lluvia en A Coruña /

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El atletismo coruñés no faltó a su cita, un año más, con la tradicional Baixada Popular de San Pedro de Visma. El circuito de carreras populares Coruña Corre celebró este domingo su tercera cita del año y lo hizo para desafiar a la lluvia y los desniveles del barrio a lo largo de los más de 6 kilómetros que conformaron el trazado de la prueba absoluta. Antón Gómez, en la categoría masculina, e Inés Papín, en la femenina, se llevaron sus particulares medallas de oro en una prueba tan exigente como imprescindible en el panorama del atletismo coruñés.

Una exigente subida y una gran vuelta a través de los caminos de tierra del parque de Bens pusieron a prueba la resiliencia y la fortaleza de los 2.400 participantes que tomaron la salida en San Pedro de Visma. La lluvia elevó la dificultad de una prueba que, pese a todo, se resolvió por apenas unos segundos tras iniciar el camino inverso, cuesta abajo, desde el parque hasta el centro del barrio por la carretera de Visma a Mazaido. Antón Gómez, el dorsal número 1 de Coruña Corre, fue el primero en completar el trazado. Lo hizo con una marca de 21:44. Aventajó en casi doce segundos de ventaja a Abdelaziz Fatihi, que llegó a la meta en segunda posición. Daniel Fuentes se quedó con el último cajón del podio, a 45 segundos del vencedor, pero con margen sobre el cuarto clasificado.

En la categoría femenina, el triunfo y el podio estuvieron más ajustados. Inés Papín se adueñó de la primera posición al completar la carrera con un tiempo de 27:51, solo siete seis segundos menos que Vanessa Hervada, que cruzó la línea de meta justo detrás de ella. En tercera posición llegó Noelia Papín, a menos de 20 segundos de la ganadora.

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No faltaron, tampoco, las carreras de categorías inferiores. Los menores, con pruebas y distancias ajustadas a sus franjas de edad, también mostraron sus habilidades y sus zancadas para redondear una mañana de atletismo popular en San Pedro de Visma.

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