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Hockey sobre patines

Domingo amargo para Dominicos, Compañía y Resa Cambre en la OK Plata

Los jugadores de Compañía, de azul, lamentan un gol del Vic en Riazor la semana pasada.

Los jugadores de Compañía, de azul, lamentan un gol del Vic en Riazor la semana pasada. / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

Derrotados y sin puntos. Así terminaron el fin de semana Dominicos, Compañía de María y Resa Cambre, que cayeron en sus respectivos compromisos de OK Plata y no pudieron acompañar al Marineda en una jornada histórica para el hockey coruñés.

El equipo de Monte Alto cedió en la pista del Manlleu, en un partido que los locales resolvieron antes y después del descanso (3-1). Los pupilos de Álex Canosa, por su parte, fueron goleados en casa del Mataró (8-3) y el Cambre en la liga femenina perdió en Ponteareas (4-1).

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