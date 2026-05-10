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Boxeo

Enmanuel Reyes gana su tercer combate profesional en el Barrio de las Flores

El púgil afincado en A Coruña superó a Iván Matute en tres asaltos

Enmanuel Reyes golpea a Iván Morente durante su combate en el Barrio de las Flores.

Enmanuel Reyes golpea a Iván Morente durante su combate en el Barrio de las Flores. / Federación Galega de Boxeo.

Sara Gallego

A Coruña

En su tercer combate profesional, Enmanuel Reyes Pla ejerció de Profeta en su tierra. Y nunca mejor dicho. El púgil hispano cubano se impuso al venezolano Iván Matute en el combate estrella de una velada en un abarrotado Polideportivo del Barrio de las Flores que reunió a varios nombres destacados del panorama nacional e internacional. Reyes necesitó cinco asaltos (del mejor de seis) para superar a su rival, que tuvo que abandonar por una lesión en la nariz. El bronce olímpico hizo vibrar a los más de 1.000 espectadores que coparon las gradas del recinto coruñés y se llevó la mayor ovación de la noche.

En el otro combate profesional del evento, el uruguayo Santiago Zanetti ganó por puntos al luso Ayrton Luz en peso ligero. Además, Nahír se llevó el título femenino gallego ante Luzía y Adrían Conde y Luis Serén doblegaron a Carlos García y Pablo Linayo, respectivamente.

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