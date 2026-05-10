El Victoria vence al Zaragoza y asciende a Segunda RFEF Futfem

El Victoria CF venció por 2-1 ante el Real Zaragoza y certificó en La Leyma su ascenso a Segunda Federación Futfem, la tercera categoría nacional del fútbol español. Las cebras aprovecharon un tanto en propia de Inés López para adelantarse. La jugadora blanca empató la contienda, pero Candela Vázquez, en el minuto 90, puso el definitivo 2-1. En el global, el Victoria logró un 4-2 tras ganar también por 1-2 en la ciudad deportiva del Zaragoza. En el campo estuvo presente Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y los concejales Manuel Vázquez y Montse Paz.