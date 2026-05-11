El ascenso del Marineda Hockey, un premio a la fe: «El objetivo era subir desde el principio, no salir a intentarlo o a ver que pasaba; no fue sencillo convivir con esa presión»

«Muchas jugadoras de nuestra plantilla venían de jugar en la OK Liga y la Champions, pero bajaron una categoría creyendo en un proyecto que no les daba garantías, porque acababa de nacer. La mayoría tenían nivel para seguir en la máxima categoría y apostaron por esto. Hacer una temporada casi perfecta y que el partido del ascenso te cuadre en casa, con la grada llena, y lo consigas... Es que no hay palabras, no se puede describir lo que sentimos ahora mismo». A Nelson Obelleiro, entrenador del Marineda Hockey, todavía lo invade la emoción cuando piensa en la victoria de su equipo el pasado domingo ante el Raspeig (3-1). Más que tres puntos, valió un ascenso. El desembarco a la élite de un club que lleva apenas siete meses compitiendo de manera oficial y que, por el camino, ya ha sumado la Copa Princesa a sus vitrinas. El ascenso ha sido, de algún modo, un acto de fe. De un grupo que creyó que «A Coruña merece un proyecto serio en la élite» del hockey sobre patines femenino en España, tal y como indicaba Ale Martín, una de las veteranas de la plantilla, en LA OPINIÓN la pasada semana.

Los números del Marineda en la OK Plata hablan por sí solos y son apabullantes: 24 encuentros, 21 triunfos y tres empates, invicto a falta de dos jornadas para el final. Pese a que la sensación, desde fuera, es de dominio absoluto, a nivel interno la liga ha sido «muy dura y ajustada». «Partimos ya con el objetivo de ascender, no pensábamos en intentarlo y a ver qué pasaba. No. El objetivo desde el inicio de la temporada era subir al equipo a la máxima categoría y no ha sido sencillo, porque tanto las jugadoras como yo mismo hemos tenido que convivir con esa presión», apunta Obelleiro que, no obstante, halaga la madurez y la templanza del grupo: «Lo manejamos bien y dimos la cara en los partidos clave».

Una 'final' envenenada

Un ejemplo de esa igualdad fue el duelo por el ascenso contra el Raspeig, en el Agra I, que las coruñesas vencieron con los dientes apretados y el alma sobre la pista. «Jugamos muy arriba, presionando, y dominamos la bola, pero, cuando tienes la posesión y no entran los goles, te precipitas y tomas peores decisiones. Fue muy complicado, porque el Raspeig es un equipo muy bueno y está haciendo bien las cosas. El que no nos haya seguido y viniese a la grada pensando que iba a ser fácil, se dio cuenta de que en esta liga nadie regala nada», asegura el entrenador del conjunto coruñés.

Los nervios y la tensión acumulados durante los 50 minutos decisivos provocaron que, con el gol de la sentencia de Alba Garrote, la sensación general fuese de «alivio». Para Nelson Obelleiro, «no podía ser otra» la jugadora que firmase la «tranquilidad» y el objetivo. La asturiana, que porta el brazalete de capitana, es la jugadora insignia del proyecto y la máxima goleadora de la competición, con 46 dianas en su cuenta particular: «Se ha echado al equipo a la espalda en los entrenamientos y en los partidos, es la líder que todo el mundo quiere tener en su equipo».

El ascenso a la OK Liga no es el punto y final de la campaña del Marineda. Es, más bien, un punto y seguido, porque el hambre del vestuario no cesa y va a por el título de liga. «Queremos ser campeonas de la OK Plata y hacer doblete con la Copa Princesa. Vamos a por las dos», señala el técnico.

El diputado de Deportes, Antonio Leira, y la presidenta del Marineda, Beatriz Lema, en la firma del convenio entre ambas instituciones. / LOC

Respaldo de la administración

Una vez logrado el ascenso, llega el turno de las felicitaciones. Este lunes, el Marineda Hockey visitó la sede de la Diputación de A Coruña, donde la institución pública y el club firmaron un convenio de colaboración de 12.000 euros para apoyar la actividad deportiva de la entidad en el presente curso. «El ascenso del Marineda a la OK Liga es una magnífica noticia para A Coruña y toda la provincia. Son un club joven, pero con un proyecto muy sólido, que demuestra ambición, talento y una enorme capacidad competitiva desde el primer día. Es un proyecto que abre camino para muchas niñas», afirmó el diputado de Deportes, Antonio Leira.