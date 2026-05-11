El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'

La OK Liga comienza su cuenta atrás. Los ocho mejores equipos del hockey sobre patines español calientan sus sticks para decidir al campeón del torneo regular a lo largo del próximo mes y medio. En un play off con margen para sorpresas, cada detalle puede decidir un partido clave. Por ello, el Liceo hace un último llamamiento a su gente. La escuadra de Juan Copa culminó la fase regular de la competición en la primera plaza y cuenta con ventaja de pista en todas las rondas, por lo que quiere hacer notar su poderío social desde el choque inaugural de este sábado frente al Lleida (18.00 horas).

Los abonados verdiblancos no tendrán que pagar para asistir a los partidos decisivos del curso. El carné liceísta da derecho a vivir el play off de manera gratuita y, a mayores, el club otorga a cada socio el derecho de solicitar una invitación extra para cada partido de cada eliminatoria. La reserva, eso sí, debe hacerse con antelación a través del email areasocial@hockeyclubliceo.com o el número de teléfono 613217060.

Nuno Paiva salida a varios aficionados después del Liceo-Barcelona. / CARLOS PARDELLAS

Aquellos que compartan membresía entre el Deportivo y el Liceo también gozarán de ventajas, pues podrán acceder sin coste a los encuentros de cuartos de final y semifinales (siempre y cuando el equipo supere la primera ronda). Para la final, deberán enviar una solicitud previa.

Sin restricciones para los no abonados

El Liceo abre las puertas del Palacio de los Deportes a todo el mundo, más allá de sus seguidores incondicionales. Por ello, el club ha habilitado un abono general para vivir todos los partidos de la fase por el título (25 euros el individual y 40 el familiar) y venderá en taquilla entradas sueltas por partido, con precios entre los 5 y los 10 euros.