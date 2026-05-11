Baloncesto
Maristas presume de título y de ascenso a la Liga Challenge
La entidad colegial visitó el Concello de A Coruña con el trofeo que la acredita como campeón de la Liga Femenina 2
Maristas sigue celebrando su histórico ascenso a la Liga Challenge. Tras imponerse al GEiEG Pacisa en una eliminatoria a doble vuelta (58-71 en Girona y 73-52 en A Coruña), la entidad colegial pasea con orgullo la copa que las reconoce como campeonas de la Liga Femenina 2.
Este lunes, la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva y varias personas vinculadas al día a día del club visitaron el Concello de A Coruña, donde fueron recibidas por la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. En la recepción, Rey reconoció los «años de trabajo, esfuerzo y compromiso» de un proyecto que «nunca dejó de creer» y destacó el relevante papel de la cantera y la gente joven en el proyecto: «Los ascensos también se construyen desde la sombra».
El de Maristas fue uno de los grandes nombres propios del fin de semana deportivo en A Coruña, que tuvo en el Marineda a otro de sus protagonistas. En este sentido, la regidora municipal aprovechó la ocasión para poner en valor el deporte femenino coruñés: «Lo más importante es que proyectos como estos inspiran a nuevas generaciones y demuestran que el deporte femenino no tiene techo».
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