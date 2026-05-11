El 'play off' de ascenso a la ACB, asignatura pendiente para el Leyma Coruña

El Leyma Básquet Coruña hinca los codos. Después de morir en la orilla en la carrera por el ascenso directo a ACB frente al Obradoiro en la última jornada de la Primera FEB, la escuadra naranja cambia de chip y se aplica para intentar aprobar en su segundo examen: el del play off. Los pupilos de Carles Marco inauguran la primera ronda de la fase este jueves, ante el Hestia Menorca (20.00 horas) en un Coliseum que ya calienta la voz para empujar al equipo. El cuadro coruñés lucha contra sus propios precedentes, pues de las ocho ocasiones que ha intentado subir por la vía difícil, solo en dos ha pasado de cuartos. Deberes, y arduos, para un Leyma dispuesto a reescribir su historia.

Castro, en un ataque del Leyma contra el Breogán en el 'play off' con Beqa Burjanadze por detrás. / J.Roller

La fase de ascenso, territorio conocido

De las doce campañas que el Leyma Coruña ha jugado en el segundo peldaño del baloncesto español (antes LEB Oro, ahora Primera FEB) en las últimas dos décadas, los naranjas han peleado por la ACB en ocho. La primera vez no se hizo esperar y, en su temporada de regreso a la competicón tras un breve periplo entre finales del siglo pasado y comienzos del actual (2012-13), la escuadra que entonces dirigía Antonio Herrera alcanzó la novena plaza para intentar lo imposible. Sin nada que perder, compitió de tú a tú frente al Andorra y llegó a forzar el quinto partido, pero se quedó en los cuartos de final. El curso siguiente, ya con Tito Díaz en el banquillo, fue sexto y repitió experiencia, pero tampoco logró superar la primera ronda y cayó contra el Oviedo en dos partidos al mejor de tres.

La primera vez que el Leyma rompió la barrera de los cuartos fue en la campaña 2015-16. Aquel año, tras terminar quinto, dio la gran sorpresa en la primera eliminatoria al dejar en la cuneta a un Breogán que partía como favorito. Necesitó los cinco choques, pero obró la machada con tres triunfos que lo metieron en semifinales ante el Melilla. El sueño naranja terminó ahí, contra un equipo más forjado físicamente, pero fue la primera piedra de un recorrido ilusionante que culminaría (precisamente en el Javier Imbroda) ocho años después por el camino directo.

Javi Vega intenta progresar en el partido definitivo frente al Granada en el curso 2020-21. / LCO_Externas

Entre 2016 y 2018 el Leyma volvió a atascarse en los cuartos de final. El Palencia y el Manresa (donde ya militaba Guillem Jou) fueron sus verdugos en la última campaña de Díaz y la primera de Gustavo Aranzana. El conjunto coruñés tuvo que esperar al curso 2020-21 para volver a saborear unas semifinales. La llegada de Sergio García al Palacio de los Deportes revitalizó un proyecto que iba claramente hacia delante. Los naranjas superaron al Oviedo en cuartos de final y se vieron las caras con el Granada en la penúltima ronda, en una eliminatoria en la que ganó el primer partido y perdió los dos siguientes. El técnico vasco volvió a intentarlo la temporada posterior, pero el Girona de Marc Gasol frustró el sueño a la primera de cambio.

El último precedente del Leyma en play off se dio en la campaña 2022-23, ya con Diego Epifanio a los mandos. Después de una liga ilusionante, y pese a partir como favorito, el Gipuzkoa apeó a la escuadra naranja en cuartos de final.

Atou Diagne hace un tapón a Zubizarreta en el Leyma-Gipuzkoa de la 2022-23. / LOC

Cuatro excepciones

En la era moderna, el Leyma solo se ha abstenido de jugar play off en cuatro ocasiones. En dos de ellas (la 2014-15 y la 2018-19), su rendimiento deportivo fue bajo y no alcanzó el top 9 que da acceso a la fase final. En el curso 2019-20, uno de los más brillantes de su historia hasta aquel momento, la suspensión de la competición con motivo del COVID impidió que la liga se resolviese en la pista. Y en la cuarta, la 2023-24, el equipo coruñés subió directo tras ser campeón en su, por ahora, único ascenso a la liga ACB.