El Trofeo Miguelito hace frente al bullying en su 38ª edición

La 38ª edición del Trofeo Miguelito volverá a convertir a A Coruña en el epicentro del judo base el próximo domingo 31 de mayo. El torneo, clásico en el calendario del deporte de cantera en la ciudad, arrancará a las 9.30 horas con la primera ronda y se prolongará durante el resto de la mañana entre el desarrollo de la competición y sus correspondientes entregas de premios en el Coliseum. Este año, además, el evento colabora con el Proyecto Europeo A-Judo y llevará a cabo una campaña antibullying para concienciar a los participantes y sus familias acerca del acoso escolar.

La iniciativa consistirá en el reparto de un cuaderno con láminas de trabajo para que los yudocas expresen su valoración sobre el bullying y los más pequeños tendrán dibujos para colorear que inciden en el refuerzo de la amistad y los valores del judo frente a actitudes discriminatorias o violentas. En paralelo, se realizará un estudio sociológico para conocer el impacto del Trofeo Miguelito en la ciudad y se facilitarán los debates interactivos entre alumnos y maestros para dotar de herramientas contra el acoso a los participantes.