Carlos Arévalo y el K4 500 aún buscan la fórmula del éxito para la embarcación estrella del piragüismo español: «En Hungría no se vio nuestro nivel, a ver si encontramos la tecla definitiva»

«Estoy reventado, pero con muchas ganas de seguir entrenando y volver al agua». Carlos Arévalo ya está en Brandemburgo (Alemania) para afrontar la II Copa del Mundo de Sprint Olímpico que se disputará entre este jueves, 14 de mayo, y el domingo 17. La delegación española ha viajado a territorio alemán directamente desde la localidad húngara de Szeged, donde participó el pasado fin de semana en otra prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En Hungría, el equipo nacional cosechó seis preseas y fue cuarto en el medallero general, pero suspendió en una asignatura clave: el K4 500 masculino.

Un mal día en el peor momento

«No nos encontramos todo lo bien que nos hubiese gustado y eso nos indica que debemos seguir trabajando, porque tenemos mucho camino por delante», reconoce un Carlos Arévalo muy autocrítico. La embarcación estrella del piragüismo español terminó en quinta posición en su semifinal (1:22.23) y tuvo que conformarse con la final B, sin posibilidades de luchar por las medallas. Un rendimiento, según el palista del Fluvial de Lugo, «muy lejos del nivel» esperado: «No es un buen resultado y no hay nada que decir. Tenemos que estar mucho más adelante y esperemos compensarlo este fin de semana».

Enmendar el error en Hungría es fundamental para la pelea por Los Ángeles 2028, ya que el sistema de clasificación olímpica en la actualidad se regula según los puntos obtenidos en cada competición. «Lo importante es meternos en los puestos que puntúan e intentar ganar medallas», indica Arévalo. España puede escoger cuatro resultados de las cinco pruebas en las que competirá a lo largo del año, por lo que el equipo nacional espera «poder descartar el de Hungría». Por delante, además de Alemania, estarán citas tan relevantes como el Europeo, otra Copa del Mundo en Canadá o el Mundial de Polonia, en el mes de agosto.

En proceso de construcción

Los engranajes del K4 masculino todavía tratan de encajar. El proceso de selección de los integrantes de la canoa se basa en la clasificación del K1 500 nacional, del que, entre los doce primeros, salen los cuatro elegidos por el entrenador. Carlos Arévalo, Álex Graneri y Adrián del Río son fijos en los planes de Miguel García, mientras se busca un cuarto tripulante para completar el equipo de cara a las citas clave de la temporada.

Después de los selectivos celebrados en Asturias, la lista de candidatos se ha reducido a dos palistas contrastados: Marcus Cooper y Rodrigo Germade. «Aún no se ha decidido que compañero entrará en el barco, así que hemos venido a las copas con los dos, para probar. Marcus compitió en Hungría y Rodrigo lo hará en Alemania, a ver si encontramos la tecla definitiva», señala un Arévalo que no se atreve a hacer pronósticos: «No tengo ni idea de lo que va a pasar, eso que lo decida el seleccionador».

El equipo español, con del Río, Graneri, Arévalo y Germade, en una prueba de K4 500 en el Mundial de 2025. / RFEP

Esperpento en el K1 200

Individualmente, la cita de Hungría tampoco fue como Carlos Arévalo esperaba. Tras hacer una semifinal prometedora, un error de los jueces al dar la salida en la final ralentizó al palista del Fluvial, que terminó lejos del podio. «Todo iba genial y las sensaciones eran buenísimas, sabía que podía pelear las medallas. Pero, cuando se fue a dar la salida, no había audio y se bajaron los sistemas sin ningún aviso previo», explica el betanceiro. El error no afectó a todos por igual, ya que cada participante «se coloca de manera distinta» en los instantes previos al comienzo de la competición. «Yo me coloco cuando escucho el 'Ready. Steady, Go' [Preparados. Listos.Ya], así que me pilló mirando a la nada. Salí un segundo tarde y, en un 200, ese tiempo es imposible de recuperar», apunta.

Arévalo confiesa que es «la primera vez en la vida» que vive una situación así y que ningún responsable de la prueba les dio explicaciones sobre lo ocurrido: «O no le dieron al botón o se les olvidó, pero fue un cachondeo. Los árbitros la cagaron y no asumen la culpa. Nos dijeron que, como nadie reclamó en el acto y todos remamos, no pasó nada. Pero, ¿quién tiene la sangre fría de pararse en ese momento y levantar el brazo para avisar de que no se ha escuchado? Existe un vídeo en el que se ve lo que pasa, pero ellos dicen que la revisión [de las imágenes] es opcional y que no tiene por qué haberla. Es una chapuza», comenta el palista gallego. «A partir de ahora, voy a colocarme una hora antes para que no me vuelva a pasar», bromea un Arévalo que este fin de semana tiene la ocasión de reivindicarse.