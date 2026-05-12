El Club Natación Arteixo asciende a División de Honor

El Club Natación Arteixo no deja de cosechar éxitos. Si en el plano individual, deportistas como Paula Otero o Mateo García han comenzado 2026 destacando en las Copas del Mundo con la selección española, en el apartado colectivo el equipo arteixán acaba de lograr el ascenso a División Honor en un ajustado torneo en las instalaciones del Club Fluvial de Lugo. El CN Arteixo se midió a la entidad anfitriona y al Sporting Club Casino, en una ajustada lucha a tres bandas.

El Lugo terminó primero, con 411 puntos, pero el cuadro arteixán decantó la segunda plaza a su favor gracias, sobre todo, al buen hacer de los nadadores en las pruebas de relevos, que le dieron una ventaja final de cinco puntos con respecto al Casino en la tabla general. Con un equipo formado por 30 nadadores, el CN Arteixo vivió una jornada de «emoción, euforia y alta concentración y nivel competitivo» para lograr un hito en la historia y la trayectoria deportiva del club.

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La próxima temporada, la entidad de Arteixo se codeará con los mejores clubes de la natación gallega. En la máxima categoría autonómica competirá contra el CN Portamiñá (Lugo), el CN Galaico (Pontevedra), el CN Ferrol y el CN Pabellón Ourense. El CN Ponteareas y el Cidade de Santiago perdieron la categoría y cubrirán los huecos del Arteixo y el Fluvial en la Primera División, de donde también ha descendido el CN Coruña.