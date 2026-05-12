Ya es oficial: el Coliseum acogerá la Final a 4 del ascenso a ACB si el Leyma Básquet Coruña se clasifica

El Coliseum ha sido uno de los grandes aliados del Leyma esta temporada y el equipo de Carles Marco no quiere perder ese huracán a favor en el momento decisivo de la temporada. Por eso le solicitó hace un par de semanas a la FEB poder acoger la Final a 4 en el caso de que supere a Menorca en la eliminatoria. Acaba de ser designado para organizar tal evento los días 6 y 7 de junio (semifinal y final), siempre con el condicionante de que supere a los insulares en la fase previa que arranca este jueves y que será al mejor de cinco partidos.

La propia FEB en un comunicado en su web ya apunta que toma esta "decisión de conformidad con el artículo 158 del Reglamento General y de Competiciones en la que la FEB ha decidido designar como sede la oferta realizada por el Basquet Coruña SAD, siempre y cuando obtengan su clasificación para disputar la citada fase". A Coruña toma el relevo, sobre todo, de Madrid que la ha cogido en las dos últimas ocasiones, sin haberse podido convertir en talismán para Estudiantes. Salvo Bilbao Basket en 2019 y Girona en 2022, ninguna de las ciudades que ejercían de sede han podido celebrar subidas de sus equipos. Así en 2008 la acogió el Pabellón Multiusos (Cáceres) y subió Bruesa Gipuzkoa Basket; en 2009 el Polideportivo Fernando Martín (Fuenlabrada) y ascendió Lucentum; en 2022: Pavelló Fontajau (Girona), El Coliseum (Burgos) y se fue a ACB Zunder Palencia y en 2024 y 2025 Madrid Arena (Madrid) y Caja Mágica (Madrid) y los agraciados fueron Força Lleida y Real Betis Baloncesto.

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Los antecedentes

El Leyma, desde que Obradoiro ganó en el Coliseum y se convirtió en un equipo inalcanzable, ya empezó a postularse. El propio Charlie Uzal reveló sus intenciones en una entrevista en LA OPINIÓN. "Hay unos plazos en la Federación para solicitar ser sede y lo hemos solicitado. No es vinculante poder solicitarlo porque o no te clasificas o al final no consigues poder realizarla. Nosotros hemos solicitado ser sede y primero, vamos a pasar ese play off, que va a ser muy complicado. No va a parecerse nada, a los partidos de liga. Ojalá me equivoque. A partir de ahí, si al final conseguimos pasar a la Final 4, entiendo que vamos a hacer todo lo posible para que seamos elegidos. Sé que hay otras peticiones de sede, no sé cuáles, porque la Federación no te lo dice, que también están empujando por ella", apuntaba el 6 de mayo del director naranja, quien además se revelaba ante ese supuesto gafe que persigue a los organizadores: "En A Coruña hemos perdido el partido de Obradoiro y el de Copa. Nosotros, a pesar de que los últimos antecedentes de que no es favorable para el organizador, sin duda queremos jugar en casa. El apoyo del público es importantísimo, también para los jugadores es de mucha ayuda en momentos difíciles. Ha habido partidos que se nos han complicado mucho en casa y el apoyo de nuestra gente nos ha servido para motivar y para poder engancharnos y ganarlo".