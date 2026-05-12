A Coruña acoge el IX Open Náutico Esfuerza entre el 12 y el 14 de junio

La bahía de A Coruña volverá a convertirse en escenario del Open Náutico Esfuerza, un evento único en Galicia que aúna competiciones de vela y piragüismo dirigidas a personas con discapacidad. La novena edición, organizada por la Fundación María José Jove y con la colaboración de Fundación La Caixa y la Xunta de Galicia, se celebrará en aguas coruñesas entre los días 12, 13 y 14 de junio. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 22 de mayo en la web de la entidad.

La competición contempla las disciplinas de vela y piragüismo, así como la modalidad de vela con acompañante, pensada para aquellos regatistas que necesiten apoyo en el manejo de la embarcación. De este modo, se facilita la participación de cualquier persona, independientemente de sus capacidades. Además del componente competitivo, el Open busca generar un espacio de encuentro en el que deportistas, entrenadores y acompañantes puedan compartir experiencias en torno al deporte náutico adaptado.

En la regata de vela participarán embarcaciones de la clase Yatlant 460, proporcionadas por la propia organización. En piragüismo se desarrollará en kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo en modalidad individual (K1 mixto) y por parejas (K2 mixto).