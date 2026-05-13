Caio Pacheco, MVP del Leyma Coruña en abril: "Cada partido del 'play off' será una batalla"

Caio Pacheco recibió este miércoles el premio Estrella Galicia al mejor jugador del Leyma Básquet Coruña en el mes de abril. El base brasileño, satisfecho con un galardón que entiende más como colectivo que como individual, está ya con la mente puesta exclusivamente en la eliminatoria de play off que comienza este jueves (20.00 horas) en el Coliseum contra el Hestia Menorca. "Se dice que el primer partido es el más importante en una serie, pero yo no lo creo. El que esté mejor en todos, quien se la llevará. Ambos estaremos muy enfocados en la manera de plantear los partidos. Ojalá sean tres, pero si tienen que ser cinco, serán cinco. Cada uno será una batalla, una guerra", aventura el jugador carioca.

El base se lamentó por no haber podido celebrar el ascenso directo a pesar de tener un balance de 28 victorias y 4 derrotas en la temporada. "En una temporada normal ambos [Obradoiro y Leyma] deberíamos haber ascendido. Nos toca pasar página y enfocarnos en esa chance, que es difícil para los ocho que estamos en el play off", reconoció Caio.

El camino a la ACB

Pacheco no quiere desaprovechar esta segunda lucha por una plaza en la Liga ACB, pero se niega a infravalorar al Menorca. "Es un equipo muy peligroso a cancha abierta, con jugadores que tienen chispa. Se pueden prender y complicarnos el partido. Nos toca limitarles y que no se sientan cómodos porque sabemos que pueden irse a 20 o 30 puntos", apuntó. Elogió también, la capacidad de liderazgo del argentino Fernando Zurbriggen, uno de los líderes del cuadro mahonés.

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El brasileño apela a la identidad propia del equipo y, también, a la afición. "Estoy seguro de que estarán, les esperamos como en todos los partidos. Ojalá podamos pasar y tener la final four en casa, es muy importante tener a la gente de nuestro lado", resaltó. Sobre la posible fase final, en la que todavía no se enfoca, cree que el Leyma deberá trabajar para ganarse un hueco en ella. "Se dice que hay una maldición para los equipos que la juegan en casa, pero las maldiciones están para romperse", razonó Pacheco.