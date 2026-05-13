Carles Marco, entrenador del Leyma: "Todo empieza de cero y debemos estar un poquito mejor que en la liga regular"

"Todo empieza de cero, no cuenta lo que hayamos hecho, aunque nosotros pensemos que estar igual que en la liga regular o un poquito mejor", reflexionó Carles Marco en la sala de prensa del Coliseum antes de iniciar el camino largo del Leyma Coruña hacia la Liga ACB. El conjunto naranja recibe este jueves (20.00 horas, TVG) al Hestia Menorca en el primer partido del play off de ascenso. Una ronda al mejor de cinco partidos en la que los naranjas no quieren relajarse y esperan labrarse, paso a paso, su camino hacia una final four que apunta a disputarse en su propio feudo.

"La única realidad es pensar en este primer partido y, luego, en el segundo. Así nos ha ido bien en la liga, pensando en el día a día", reafirmó el técnico catalán. Aunque todavía no quiere oír hablar de la final four, reconoce el esfuerzo de la entidad naranja para atraerla hacia A Coruña en caso de pasar la ronda ante el Menorca. "Estoy contento por el trabajo del club para apostar por jugar la final four en casa si nos clasificamos", expresó.

Estado del Leyma

Para ser uno de los cuatro privilegiados que lucharán por el segundo billete a la Liga ACB, el Leyma tendrá que ganar tres partidos contra el equipo balear en las próximas dos semanas. Confían en que el Coliseum vea este jueves el primero de los triunfos. "Lo importante es hacer las cosas bien y sacar el partido. Si no lo haces, hay margen porque hay que ganar tres. Jugamos en casa y no nos gustaría perder este factor pista", razonó Carles Marco. Sabe de la importancia del factor pista y del papel clave que puede jugar la afición.

Para esa misión, el entrenador de Badalona cuenta con todos sus jugadores disponibles. "Estamos entrenando todos en perfecto estado. Algunos con molestias, pero es lo normal. En lo anímico, también estamos bien. Nos hace mucha ilusión jugar otra vez con nuestra afición y estamos mentalizados para el play off", aseguró Marco. Incluso en los malos momentos

Un rival conocido

El Leyma afronta su cuarto partido esta temporada frente a Menorca y, al menos, deberá disputar dos más. Ya se midieron en la fase regular y en la Copa España, con un balance de 3-0 a favor del equipo coruñés. "Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sabemos cómo juegan, pero ellos también saben cómo jugamos nosotros", reflexionó Carles Marco. Entre los peligros apunta a Fernando Zurbriggen como el dominador de su estilo de juego. "Por dentro tienen cuatros que pueden percutir y jugar, yéndose para dentro o tirando desde fuera", añadió.

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El técnico no se queda con los resultados, pero sí con las lecciones aprendidas en estos choques. Sobre todo, con el que disputaron hace apenas dos semanas en el Coliseum, en el que sufrieron con su eficacia exterior y su defensa en zona. "Somos dos equipos que intentamos imponer nuestro ritmo y castigar lo que hace bien el otro. Debemos jugar con nuestro ritmo de siempre y ellos intentarán contrarrestarlo. Han hecho diferentes tipos de defensa, pero intentaremos que no se lleguen a posicionar en ellas. Es importante correr, rebotear y pasarnos bien el balón para que no puedan cambiarnos el ritmo", precisó.