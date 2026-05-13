El CRAT da «un golpe sobre la mesa» y reclama su lugar: «Aquí no hay nadie hundido y los rivales volverán a mirarnos con el respeto de antes».

El pasado 2 de mayo el CRAT Rialta hincó la rodilla en el césped de Butarque tras caer en la final de la Copa de la Reina contra el Majadahonda (17-22). Exhaustas, entregadas y emocionadas, después de un esfuerzo titánico en el que llegaron a tener contra las cuerdas a uno de los mejores equipos de España. El título se le escapó entre los dedos, en dos acciones finales en las que rozó el empate, pero las coruñesas perdieron con honor y dignidad. Quizá por ello, el hecho de morir en la orilla duele aún más. «Todavía estamos asimilando el partido y lo cerca que lo tuvimos y como se nos dieron las cosas», confiesa Maica Martí, una de las jugadoras insignia del equipo.

El CRAT dominó la primera mitad, pero cedió el testigo a su rival en los últimos diez minutos y se fue al vestuario en inferioridad en el marcador. «Hablamos de mejorar un par de cosas y no relajarnos, seguir con el ritmo con el que estábamos y defender mucho, porque se lo iba a llevar el equipo que más lo trabajase», relata Martí. La charla surtió efecto y las coruñesas lograron igualar, precisamente, con un ensayo suyo «de pura cabezonería»: «Fue el momento de bajar los pies a la tierra y decir: ‘estamos aquí y podemos hacerlo’. Un subidón».

Finalmente, y pese a los múltiples esfuerzos de la escuadra de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny, el Majadahonda decantó el duelo a su favor. «Lo rozamos y lo tuvimos ahí, pero quizá el destino no quiso que fuese ahora. Ya nos tocará otro año», señala Maica, que también apunta a la juventud de la plantilla como otro de los factores determinantes con respecto a su rival: «Hubo errores que igual vienen de la falta de experiencia en jugar finales o partidos de esa tensión, pero hemos aprendido de ellos y seguro que para los próximos partidos no pasan».

No tendrán que esperar las pupilas de Artime y Chorny para tener una segunda oportunidad de engrosar sus vitrinas. Este domingo, 17 de mayo, juegan en Valladolid la semifinal de la Liga Iberdrola contra El Salvador (12.30 horas), en busca de un boleto a la pelea definitiva por el título. El Chami parte como gran favorito, pero el CRAT ya sabe lo que es tumbarlo, precisamente, en las semifinales de la Copa. «Cambia el contexto, porque ellas tenían a jugadoras con sus selecciones y porque jugamos en su campo, que es súper difícil», explica Martí que, no obstante, cree en sus opciones: «Ya sabemos que no son invencibles, pero también somos conscientes de que habrá que trabajar mucho más».

La barrera mental

Ni la temporada pasada ni al anterior han sido sencillas para el CRAT. Acostumbrado a verse arriba, tuvo que «reubicarse» para luchar por la permanencia y por mantenerse en la máxima categoría. Este curso, la carambola final las llevó de salvarse en la última jornada a jugar el play off para ser campeonas. «Tenemos que creernos que podemos estar ahí, aunque la temporada no haya sido como nosotras queríamos. La realidad es que podemos competir contra los equipos grandes de la categoría y debemos confiar en nosotras, darnos ese lugar que nos merecemos y confiar de verdad que no somos inferiores a las que tenemos delante», apunta.

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Desde el vestuario no se conforman con la redención de Butarque y van a por más. «Dimos un golpe sobre la mesa para demostrar que aquí no hay nadie hundido y que somos un equipo que trabaja para volver a estar en lo más alto, pero creo que debemos demostrarlo con algo más de continuidad. El año que viene, cuando empiece la liga, creo que va a ser diferente a los últimos dos años y el resto de equipos volverán a vernos con el respeto con el que nos veían antes».