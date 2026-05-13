Leyma-Menorca: La ruta hacia la ACB empieza y acaba en el Coliseum

El Leyma Coruña ya sabía hace un mes, cuando cayó en el derbi gallego contra el Obradoiro, que el sendero para regresar a la Liga ACB probablemente pasaría por el camino largo. No perdió el tiempo el equipo de Carles Marco, que mantuvo el pulso por el liderato hasta la última jornada de la liga regular. Agotadas todas las opciones, los naranjas arrancan este jueves (20.00 horas) el play off de ascenso. Recibe al Hestia Menorca, rival al que ya se midió hace apenas dos semanas, para abrir en casa una eliminatoria al mejor de cinco partidos. En el horizonte asoma la oportunidad de ejercer de anfitrión en una Final Four a vida o muerte. Hasta el próximo 7 de junio, todos los senderos hacia la gloria pasan por el Coliseum.

Después de cosechar tan solo cuatro derrotas en 32 partidos, el Leyma Coruña reinicia el contador para buscar las cinco victorias que les deben llevar de regreso hacia la ACB. No será tarea sencilla ni por el contexto, ni por los rivales, ni por el escaso margen de error. Pero tampoco es una misión imposible para un equipo, el naranja, que ha estado a la altura de los mejores de la historia de la categoría a lo largo de todo el curso. "Todo empieza de cero, no cuenta lo que hayamos hecho, aunque nosotros pensemos en estar igual que en la liga regular o un poquito mejor", apuntó Carles Marco en la rueda de prensa previa al choque. El técnico de Badalona va paso a paso, sin pensar más allá de primer partido.

Así llega el Leyma

El plantel de Carles Marco se aisló del ruido de la última jornada de la liga regular, en la que vio desde el sofá el ascenso directo del Obradoiro. Descansó y se concienció para afrontar un mes más de competición en el que ganarse las alas. El primer paso es esta tarde ante un Hestia Menorca al que ya se ha medido tres veces esta temporada. Y, en el escenario más pesimista, deberá afrontar otros cinco duelos contra el equipo balear en los próximos quince días. El técnico catalán cuenta con todos sus jugadores disponibles para una primera batalla que es un arma de doble filo. Busca mantener los momentos dulces de jugadores como Caio Pacheco, Dídac Cuevas o los interiores, que firmaron actuaciones notables en las últimas jornadas.

Caio Pacheco entra a canasta en el partido frente al Menorca en el Coliseum. / Casteleiro

Los naranjas saben que tienen el factor cancha a favor, con tres duelos en A Coruña y dos en Menorca, en el peor de los casos. Pero también son conscientes de que dar un golpe sobre la mesa en el primer encuentro es importante para encauzar el camino en una eliminatoria que no será, ni mucho menos, asequible. "Lo importante es hacer las cosas bien y sacar el partido. Si no lo haces, hay margen porque hay que ganar tres. Jugamos en casa y no nos gustaría perder este factor pista", razonó Carles Marco.

Los peligros del Menorca

El Menorca visitó hace apenas dos semanas el Coliseum en la liga regular. Lo hizo con un plantel reforzado a lo largo de la temporada, que supo explotar sus virtudes en el tiro exterior y, sobre todo, nublarle el juicio a la ofensiva coruñesa con su defensa en zona. Los martillazos de Spencer Littleson y Nico Galette desde el perímetro castigaron por momentos la moral de un equipo, el coruñés, que llegaba tocado tras los patinazos ante Obradoiro y Fuenlabrada. Virtuosos como Fernando Zurbriggen, que desde mitad de curso lleva la manija del equipo, exteriores como Jalen Cone e interiores versátiles de la talla de Wembi, Vicedo o Arteaga.

Más allá de nombres propios, el Leyma sabe a qué atenerse tras haberse medido ya tres veces este curso al equipo mahonés, dos en liga y una en la Copa España. "Debemos jugar con nuestro ritmo de siempre y ellos intentarán contrarrestarlo. Es importante correr, rebotear y pasarnos bien el balón para que no puedan cambiarnos el ritmo", explicó Carles Marco antes del partido. Mantenerse fiel a su estilo es la máxima de un equipo que, este jueves, aspira a darle a la marea naranja la primera de las cinco alegrías que necesita reunir para volver a la élite.